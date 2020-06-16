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Минск в сентябре примет Форум регионов Беларуси и России

16.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России, в котором принимают участие ведущие предприятия двух стран, пройдет в Минске с 23 по 25 сентября. Даты озвучил оргкомитет, который сегодня обсуждал подготовку к мероприятию в онлайн-формате, сообщает телеканал «МИР 24».

Ожидается, что мероприятие посетят президенты двух стран, а общая сумма контрактов, которые заключат на форуме, превысит полмиллиарда долларов.

«Наработка идет и по промышленности, и по строительству, и по сельскому хозяйству. Мы работаем по всем направлениям совместно с исполкомами и бизнесом. Ведь форум – это площадка, где все встречаются, где идет подписание, где намечаются следующие проекты», – отметил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко.

Кроме того, на полях форума планируется подписание соглашений между регионами, а также пройдет заседание Совета делового сотрудничества.



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Теги: Минск
 
 
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Сумма подписанных контрактов может превысить полмиллиарда долларов.
 
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