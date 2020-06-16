|
Минск в сентябре примет Форум регионов Беларуси и России
16.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум регионов Беларуси и России, в котором принимают участие ведущие предприятия двух стран, пройдет в Минске с 23 по 25 сентября. Даты озвучил оргкомитет, который сегодня обсуждал подготовку к мероприятию в онлайн-формате, сообщает телеканал «МИР 24».
Ожидается, что мероприятие посетят президенты двух стран, а общая сумма контрактов, которые заключат на форуме, превысит полмиллиарда долларов.
«Наработка идет и по промышленности, и по строительству, и по сельскому хозяйству. Мы работаем по всем направлениям совместно с исполкомами и бизнесом. Ведь форум – это площадка, где все встречаются, где идет подписание, где
Кроме того, на полях форума планируется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумма подписанных контрактов может превысить полмиллиарда долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)