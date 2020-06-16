Первый урожай: под Оршей идёт уборка ромашки

Источник материала: ОНТ

Под Оршей целые поля, сотни гектаров усыпаны особыми пряными и лекарственными растениями. И первой поспевает ромашка!

Бескрайними зелеными и жёлтым полями никого не удивишь. Под Оршей в разгар лета они еще и белые. Здесь растёт ромашка. На этих плантациях хоть курсы по ароматерапии проводи. Цвести и пахнуть ромашка будет целый месяц.

Сейчас уборочная в разгаре, процесс механизирован, бывало, ромашку убирали вручную, но на таких пахучих полях от пчёл и ос не было отбоя. Здесь больше ста гектаров засеяны этими ценными растениями. И время уборки наступает, когда зацвели даже самые маленькие соцветия.

За сутки груженный ромашкой трактор делает около пяти рейсов. В сельхозпредприятии это главная культура. На полях, кстати, третья часть урожая так и останется. Маленькая аграрная хитрость. Ромашка отцветёт и посеется сама. Но это не значит, что люди здесь только на уборочной, приходится постараться, чтобы быть с хорошим урожаем.

При выращивании лекарственных трав химические препараты не используют, с сорняками борются одним способом – севооборотом. Вот на этом участке ромашка будет еще года два-три, а потом вот такой бурьян, и чтобы от него избавиться, здесь посеют рапс, пшеницу или, возможно, даже лён, и только после этого на поле снова вернутся лекарственные травы.

В 1990-х начинали с пары гектаров земли, сегодня у хозяйства уже больше тысячи. Вовремя сделали ставку не только на выращивание, но и переработку. Сегодня здесь налажен полный производственный цикл. За год с конвейера сходит миллион пачек. Ромашке нужна температура не выше +40°C в печи, чабрецу – +80°C, а чтобы шиповник обладал всеми полезными свойствами, сушить надо при +100°C. Ромашка с оршанских полей впервые пошла на экспорт.

На полях уже три десятка растений: тут и лаванда, айва, заложили плантацию смородины. Ромашка открыла большой цветочный сезон, причём в переработку отправляются именно соцветия, но до прилавка путь длинный – больше месяца. Каждая партия трав проходит лабораторные исследования.

Благодаря росту производительности в небольшой деревне всего за год вдвое смогли увеличить число рабочих мест. Компания обновила парк сельхозтехники, дальше травы будут не только тереть в порошок, но и начнут делать уникальные масла. Площадкой для нового цеха станет бывшая сельская школа.

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