|
«Сидим без света». В магазине Symbal.by в течение всего дня пропадает электричество
Источник материала: Партизан
Такое происходит впервые за все годы работы.
В здании, где находится магазин Symbal.by, в течение всего дня пропадает электричество, пишет в
«Сидим без света. За все годы работы такое впервые», – говорит он.
Напомним, что в пятницу 12 июня у курьера Symbal.by изъяли 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». Из-за этого случая сегодня бухгалтер и курьер магазина пошли на дополнительный опрос в налоговую инспекцию.
Тыя самыя цішоткі «ПСІХОЗ%», крыніца: symbal.by
«Сегодня мы подали жалобы на имя прокурора Советского района и начальника ГУВД Минска о неправомерных действиях сотрудников милиции, которые останавливали, задерживали и забирали продукцию у курьера, а также ходатайство на имя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску, о пересчете количества задержанных футболок, так как цифры в протоколе милиции некорректны и завышены», –пояснил Павел Белоус.
15 июня в symbal.by была проверка со стороны налоговой и РОВД Советского района Минска. Сейчас против магазина ведется административный процесс по факту изъятия у курьера футболок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое происходит впервые за все годы работы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)