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«Сидим без света». В магазине Symbal.by в течение всего дня пропадает электричество

17.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое происходит впервые за все годы работы.

В здании, где находится магазин Symbal.by, в течение всего дня пропадает электричество, пишет в Facebook ее директор Павел Белоус, передает "Белсат".

«Сидим без света. За все годы работы такое впервые», – говорит он.

Напомним, что в пятницу 12 июня у курьера Symbal.by изъяли 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». Из-за этого случая сегодня бухгалтер и курьер магазина пошли на дополнительный опрос в налоговую инспекцию.


Тыя самыя цішоткі «ПСІХОЗ%», крыніца: symbal.by

«Сегодня мы подали жалобы на имя прокурора Советского района и начальника ГУВД Минска о неправомерных действиях сотрудников милиции, которые останавливали, задерживали и забирали продукцию у курьера, а также ходатайство на имя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску, о пересчете количества задержанных футболок, так как цифры в протоколе милиции некорректны и завышены», –пояснил Павел Белоус.

15 июня в symbal.by была проверка со стороны налоговой и РОВД Советского района Минска. Сейчас против магазина ведется административный процесс по факту изъятия у курьера футболок.
 
Теги: Минск
 
 
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