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В Пекине из-за новой вспышки COVID-19 закрыли все школы и развлекательные центры

16.06.2020 22:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пекине из-за новой вспышки COVID-19 закрыли все школы и развлекательные центры

Из-за выявления нового очага распространения COVID-19 в Пекине уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения был повышен с третьего до второго, предполагающего введение серьезных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.  

Ограничительные меры затронут начальные и средние школы, которые временно прекратят занятия. Также временно прекратятся занятия в кампусах университетов. В сам Пекин во время действия ограничений не смогут въехать группы туристов из других регионов Китая, в городе будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Свою работу приостановят купные развлекательные центры, а также спортивные залы и бассейны, расположенные в подвальных помещениях. 

Кроме того, число посетителей музеев, библиотек и художественных галерей будет ограничено 30% от максимальной вместимости помещений. Во всех общественных местах и заведениях города будет введен обязательный температурный контроль. 

Ограничения также затронут право на выезд из города. Так, пределы столицы КНР не смогут покинуть жители районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы. Все остальные жители столицы смогут покинуть её пределы только при наличии острой необходимости.

Напомним, 11 июня на рынке «Синьфади» в Пекине был выявлен новый очаг распространения COVID-19. С тех пор в городе было выявлено более 100 новых случаев заражения. 

Фото: REUTERS / Martin Pollard

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Из-за выявления нового очага распространения COVID-19 в Пекине уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения был повышен с третьего до...
 
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