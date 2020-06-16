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Избирательный подход
Источник материала: ОНТ
Уже в пятницу истекает срок сбора подписей для регистрации потенциальных кандидатов на выборах президента. Инициативные группы должны собрать не менее ста тысяч подписей. Фактически это первое серьёзное испытание для претендентов. И не нужно быть политическим аналитиком, чтобы понять – преодолеть барьер не всем под силу.
Поэтому активность участников – предсказуемая, порой настолько, что выходит за рамки закона. Информационные ленты (и наши, и зарубежные) подбрасывают новости – только успевай следить. Совсем, как в кино. В этом политическом триллере смешалось всё: высокое искусство, мелодрама и даже многосерийный детектив с запутанным сюжетом. И это ещё агитация не началась – традиционно самая активная фаза избирательной кампании.
Немудрено, что за яркой политической риторикой в тень уходят весьма интересные детали, которые позволят внимательному зрителю понять все перипетии сюжета. Именно на факты, что стали достоянием общественности и их возможные последствия, мы решили обратить внимание.
В последнее время средства массовой информации много времени и внимания уделяют деньгам, домам, картинам и другим атрибутам роскошной жизни, которые вскрылись после обыска в одном банке, который возглавлял один начинающий политик.
Вообще, эта избирательная кампания с самого начала целым рядом кандидатов в кандидаты, к сожалению, была направлена в русло, далёкое от избирательного законодательства. Не будем говорить о нарушениях закона – с этим разберутся соответствующие органы. Но отдельные события настолько бросились в глаза, что мы решили собрать факты воедино и дать возможность самим телезрителям порассуждать над ними и посмотреть не на миллионы долларов, а на куда более ценные в политике вещи. На принципы. И здесь даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять: принципы бывают весьма противоречивыми.
Противоречие первое. «О забывчивости». Это как в старой комедии – «тут помню – тут не помню». Возьмём, к примеру, слова, сказанные одним из кандидатов в кандидаты в день обысков в структурах «Белгазпромбанка».
Это прозвучало 11 июня. Однако проходит совсем немного времени, и память как будто возвращается к экс-банкиру, удивительно совпав с информацией о том, что задержанные активно сотрудничают со следствием и говорят-говорят-говорят. И вот еще: недавно люди, вроде бы незнакомые, оказываются в ранге друзей. И не просто друзей, а тех, кому легко можно доверить сотни тысяч долларов.
На всякий случай напомним, чтобы больше не возвращаться к этой теме, что изначально уголовные дела возбуждались совсем по другим причинам, и какое отношение имел к этим делам кандидат в кандидаты и бывший руководитель банка, оценивать не наша прерогатива, а тех, кто разбирается в этом профессионально.
Вновь вернемся к противоречиям. Итак, противоречие второе. «О связях».
Видимо, даже эти первые нестыковки в противоречивых заявлениях банкира Бабарико подтолкнули экспертов и СМИ (в том числе зарубежные) к более глубокому анализу базисных вопросов участия отдельных кандидатов в выборах на главный пост в Беларуси. Многие помнят, как авторитетное издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, обратило внимание на следующую нестыковку. В одном из интервью, Бабарико рассказал, что не обсуждал свою кандидатуру с российскими официальными лицами, отметив, что по белорусским законам получать иностранную поддержку на выборах незаконно, однако, как отметил тот же Bloomberg, «два московских источника, знакомых с данным вопросом, сообщили, что Бабарико, решив участвовать в выборах, обсудил свои планы с российскими официальными лицами».
Справедливости ради следует отметить, что тема зарубежного управления отечественных кандидатов в кандидаты уже не новая. И Виктору Бабарико в этом списке не будет одиноко. Если внимательно почитать издания и послушать экспертов, то они явно указывают на следы, ведущие за границу, например у блогера Тихановского. После обнародованных следствием сотен тысяч долларов первый вопрос у всех на устах – откуда? Политолог Петр Петровский в интервью телеканалу RTVI отметил возможную связь с крупным российским капиталом.
Напрашивается вопрос: не слишком ли крупные аппетиты эксперт приписывает олигарху, который до этого был замечен в связях с небезызвестной Настей Рыбкой. Ну или вот: Дерипаска критикует Минск за борьбу с пандемией. Ну разве наши выборы – это его уровень? Но политолог настаивает.
Ну и, наконец, противоречие третье. «Внимание». Куда более опасное, чем предыдущие, так как касается фундаментальных ценностей каждого жителя Беларуси. Это уже не про деньги и даже не про сомнительные связи. Речь про мир и безопасность, то, что в любой цивилизованной стране в особой цене. Особенно на фоне происходящих сейчас событий и в Америке и в Европе. Для белорусов мир и спокойствие – это и вовсе свой национальный бренд. Так вот здесь мы не просто наблюдаем тревожный сигнал, а удивительную метаморфозу, когда либерал сам признаётся, что готов стать радикалом.
Вспомним первые заявления:
Мы не будем обращать внимание на тот факт, что ещё не состоялись выборы, что ещё не началась агитация и что даже еще не определены кандидаты в президенты. Но уже сейчас очень образно рисуется мрачная перспектива для тех, кто станет на пути к власти. И в качестве примера этой картинки выбраны события даже не в Украине 2014-го, а гораздо более агрессивные и чудовищные по своей сути. Румыния. Декабрь, 1989 года.
Вот эти слова Бабарико уже облетели многие СМИ. Интервью растиражировали. Комментарии разные. Многих его слова шокировали. Что это за заявления? На что они намекают? Нам нужен Майдан? Революция? Кровь и беспредел? Ведь процесс над Чаушеску – и вряд ли Бабарико этого не знает – вошёл в историю мировой политики как пример того, что сегодня называют расправой без суда и следствия. Зачем это в нашей стране?
Безусловно, такие картины созерцать не так приятно, как шедевры Сутина или Шагала, но так часто бывает в жизни и тем более в политике, что за красивыми словами вроде хайпового сейчас «Ева-люция» может скрывать нечто очень далёкое от высокого искусства.
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Уже в пятницу истекает срок сбора подписей для регистрации потенциальных кандидатов на выборах президента. Инициативные группы должны собрать не менее ста тысяч...
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