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Нацбанк отмечает ухудшение банковского обслуживания населения Беларуси

16.06.2020 22:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В первом квартале 2020 года существенно выросло количество обращений физических лиц, не удовлетворенных качеством банковского обслуживания при размещении срочных вкладов, отмечается в исследовании Нацбанка.

Как отмечает Нацбанк в своем «Аналитическом обозрении», с III квартала 2018 года банками представляются сведения о количестве обращений физических лиц по вопросам размещения срочных банковских вкладов (депозитов). Речь идет об обращениях, касающихся проблемных вопросов размещения денежных средств во вклады (депозиты). На основе таких данных Нацбанк определяет показатель качества банковского обслуживания. Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества обращений клиентов к количеству счетов клиентов. При этом, чем ниже значение данного показателя, тем выше характеризуется качество работы банков по обслуживанию клиентов по привлечению денежных средств во вклады.

Согласно данным Нацбанка, в I квартале 2020 года банками зафиксировано 382 таких обращения, что на 34% больше, чем за предыдущий квартал (285 обращений). Показатель качества банковского обслуживания в I квартале ухудшился в сравнении с четвертым кварталом 2019 года и составил 0,021%.

 
 
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В первом квартале 2020 года существенно выросло количество обращений физических лиц, не удовлетворенных качеством банковского обслуживания при размещении срочных...
 
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