Источник материала: ОНТ

Местным властям надо дать больше свободы в принятии решений. Например, при разрешении земельных споров. Прием граждан в Слуцке провел первый заместитель главы Администрации Президента.

Сегодня земельных вопросов было много. Неверные решения, сложные процедуры, коллизии в законодательстве – всё это усложняет жизнь. Были и обращения по поводу долевого строительства, а вот проблема с трудоустройством одной из жительниц Слуцка решилась еще до приема – предприятие пошло на уступки сотруднику. Жители Докшицкого района сегодня обратились к помощнику Президента – инспектору по Витебской области. Всего 69 вопросов – есть и по благоустройству кладбища, и по ремонту дорог. Завтра в Берёзе жителей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента. Ещё два приёма – в четверг: в Островце и Миорах, а в пятницу, 19 июня, – встреча в Слониме.

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