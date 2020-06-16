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«Пусть я даже без "Динамо" останусь, но академии я никуда не дену». Зайцев - о планах на будущее
Источник материала: Tut.by
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев
О «Рухе» и брестском футболе
Александр Зайцев вспомнил, как все начиналось с «Рухом».
— Мне эта идея (с возрождением «Руха». — Прим. SPORT.TUT.BY) понравилась. Я ребят на первоначальном этапе поддерживал. Я нашел им партнеров своих, которые ими сейчас занимаются. Завидую, что у них это получается дешевле, чем у меня с «Динамо».
Зайцев добавил, что он имеет отношение к клубу только болельщицкое. Но клубы взаимодействуют.
— Брест — город маленький. Сейчас начнутся дискуссии, а надо ли Бресту две команды. Но, как мне показалось, Брест будет болеть за Брест. Когда «Динамо» на выезде, то люди приходят болеть за «Рух».
Перетащит ли Зайцев игроков из «Динамо» в «Рух» и сосредоточится на «Рухе»
— Теоретически это возможно. Но практически это маловероятно. Глупость это несусветная.
Во-первых, это разный подход к игре. Игроки «Динамо» ни по скоростным качествам, ни по возрасту не подойдут. «Динамо» — это возрастная команда, сложившаяся, которая берет самоорганизованностью в первую очередь.
«Рух» — это совершенно другая стихия, там молодые ребята, по сути «ноунеймы», за редким исключением.
— Брестское «Динамо» вы оставлять не собираетесь?
— Куда я от него денусь? «Динамо» есть «Динамо».
Про детские академии
— Академии для меня — это как последняя цитадель. Пусть я даже без «Динамо» останусь, но академии я никуда не дену и буду развивать их дальше.
Передо мной мои сотрудники часто ставят вопрос: давайте, может, будем деньги брать за обучение. Я пока отказываюсь. Пока можем обеспечивать детей — будем обеспечивать. Они все попали туда по таланту. У нас не набор, а отбор!
Нам без академии нельзя. Мне близка модель того же «Энергетика» или «Руха», а если в большем масштабе, то «Лейпцига» или «Аякса».
«Динамо» будет обязательно меняться в эту сторону. У нас уже в следующем году первый полноценный выпуск.
Академия — это бизнес-расчет, я не скрываю этого.
Что с ПФЛ?
— С «короной» не до ПФЛ было. Я вижу, что федерация футбола решает срочные, текущие вопросы. Там уже не до жиру. Когда будет ситуация получше, к этой теме надо будет возвращаться. Вести с федерацией диалог.
Пока АБФФ не готова эту идею воспринимать так, как я ее воспринимаю. Там люди больше из спорта пришли, а я из бизнеса. Надо какое-то время, чтобы понять, как это работает. И поверить, что это работает.
Клубы убеждать не надо. Они понимают и поддерживают. Я не скажу, что я со всеми клубами поговорил, но я нахожу понимание.
О финансовом кризисе в клубах Высшей лиги и подушке безопасности от ПФЛ
— Могло и «Динамо» в такой ситуации быть, что думали бы сниматься, не сниматься. Я как-то Денису Шунто (один из основателей частного клуба «Крумкачы». — Прим. SPORT.TUT.BY) ответил на его вопрос, надолго ли я пришел. Все может закончиться в любой месяц, мы своими деньгами рискуем.
ПФЛ в любом случае зарабатывает на сезон. Это утолщает их подушку безопасности. Да, обанкротиться можем, но позже, чем в текущей ситуации.
Один миллион евро в первый год. Или больше?
— Эта сумма занижена, просто меня спросили про миллион и я ответил. У нас были две предварительные договоренности, с итальянской и испанской компаниями.
Мы бы продали наш чемпионат за 2−3 миллиона евро. Он бы цеплялся паровозом к какому-нибудь большому чемпионату. И это еще до «короны»! Когда наш чемпионат на фиг никому не нужен был.
Плюс на это сверху можно было бы приструктурировать продажи букмекерам, в районе 300 000 долларов в год.
Для «Матч ТВ» мы бы десятку запросили за ПФЛ. Но не буду загадывать, это хорошо сейчас фантазировать.
Про новый стадион в Бресте
— Нужен достаточно крупный участок земли. Сам по себе стадион окупаем долго. Мы его отобьем. Мы знаем, как работать с аудиторией.
Но надо понимать, что мы будем работать с заемными средствами, имеем источники. Для финансирующих организаций 12 лет «отбивания» проекта не есть предмет для разговора. Тут надо отбиваться в течение 5−7 лет.
Поэтому вокруг стадиона мы запланировали инфраструктуру, которая является исключительно коммерческой. Несколько гостиниц, конференц-залы, торговый молл, имитацию тропиков, пляж, морская вода, нагнетатель волн, имитация солнца. Рядом аквапарк какой-нибудь.
Мы бы отбивали это за счет инфраструктуры. Но это требует площадей, под 42 гектара.
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Александр Зайцев рассказал о будущем «Динамо», детской академии и почему до сих пор не начато строительство стадиона в Бресте.
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