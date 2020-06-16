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Светлана Тихановская: Я продолжаю свое участие в выборах

16.06.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Светлана Тихановская продолжит свое участие в выборах, несмотря на угрозы, поступающие в ее адрес. Об этом она сообщила TUT.BY.

Светлана Тихановская: Я продолжаю свое участие в выборах

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В данный момент она находится в избирательной комиссии в Гомеле, где сдает подписи за свое выдвижение. «Да, я буду принимать участие в выборах», — сказала она TUT.BY.

— По крайней мере первый этап мы должны пройти. Как там дальше будет, я не могу обещать, но подписи мы должны собрать [по регионам] и сдать [в комиссии]. Столько, сколько сможем, — добавила Тихановская.

Ранее Светлана Тихановская рассказала TUT.BY, что ей поступили угрозы относительно ее дальнейшего участия в выборах. Пока Тихановская находилась в поездке по регионам с целью сдать собранные за ее выдвижение подписи в избирательные комиссии, ей позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: «Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить, а детей забрать».

Светлану Тихановскую поддержала cупруга претендента в президенты Вероника Цепкало. Она обратилась к правоохранителям с просьбой расследовать случай поступающих угроз в адрес Светланы.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Светлана Тихановская продолжит свое участие в выборах, несмотря на угрозы, поступающие в ее адрес. Об этом она сообщила TUT.BY. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu В...
 
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