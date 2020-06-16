Для брестчан, желающих отдать дань памяти погибшим, 22 июня будут ходить дополнительные маршруты транспорта

Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой» состоится мероприятие «Брест помнит», в рамках которого будут возложены цветы к Вечному огню и плитам мемориала. Начало в 2.30.





Для брестчан, желающих отдать дань памяти погибшим – будут ходить дополнительные маршруты транспорта:

№1: Центральная городская больница – Гродненская – Орловская – Партизанский проспект – Московская – проспект Машерова – К.Маркса – Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.00, 2.15 часов;

№2: Центральная городская больница – Стафеева – Московская – Гаврилова – Ленинградская – Партизанский проспект – Я.Купалы – Пионерская – Пушкинская – бульвар Космонавтов – Мицкевича – К.Маркса – Орджоникидзе – Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.00, 2.15 часов;

№3: Центральная городская больница – Стафеева – Московская – проспект Республики – Суворова – Волгоградская – Луцкая – 28 Июля – Суворова – Южный – Сябровская – Краснознаменная – Сальникова — Махновича – Варшавское шоссе – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.00, 2.15 часов;

№4: Дубровская – Белорусская – лейтенанта Рябцева – Матросова – Брестских дивизий — Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.30 часов;

№5: Агротранс – Смирнова – Речицкая – Адамковская – Матросова – Брестских дивизий — Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.30 часов;

№6: Пункт подготовки вагонов – Красногвардейская – Республиканская – Путепровод – Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.30 часов;

№7: Диспетчерский пункт «Южный» — Сябровская – Рябиновая – Вульковская — Колесника — Сальникова – Махновича – бульвар Шевченко – бульвар Космонавтов – Орджоникидзе – Героев обороны Брестской крепости – Зубачева – Крепость, отправлением с конечного пункта в 2.15, 2.30 часов.

Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость» в этом году проводиться не будет.