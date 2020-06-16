«Понять и простить». Бывший футболист сборной - о Захаре Волкове, который сыграл в договорняке

Источник материала: Tut.by

Бывший футболист сборной Беларуси Николай Рындюк в интервью программе телеканала «Беларусь 5» «Спорт-кадр» призвал лояльнее отнестись к защитнику БАТЭ Захару Волкову, который принял участие в договорном матче , когда защищал цвета «Нафтана».



Николай Рындюк. Фото: Reuters

«Понять и простить. А как быть с молодым футболистом? Не думаю, что он сильно на что-то влиял. Ему пришли и сказали, а после игры вручили. Надо разбираться, а то у нас человек оступился — давайте его затопчем.

Я и сам подвергался дисквалификации. Тоже совершил преступление, осознал, получил наказание. Так что, мне сейчас на стройку идти? И меня прилично хаяли. И отворачивались, и руку не жали», — сказал Рындюк.

Напомним, Захар Волков амнистирован в связи с раскаянием. Но он еще может получить наказание от АБФФ. Всего по новому делу о договорных матчах проходят 20 человек.

Николай Рындюк, будучи тренером «Сморгони», был осужден на 2 года исправительных работ за дачу взятки бывшему директору департамента судейства и инспектирования федерации футбола Андрею Жукову. Он также получил двухлетнюю дисквалификацию от АБФФ.

В бытность игроком Рындюк провел 13 матчей за сборную Беларуси. Среди его клубов были БАТЭ, московский «Локомотив», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», турецкий «Газиантепспор» и ряд китайских команд.

Сейчас работает детским тренером в школе «Арсенал».