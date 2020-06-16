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«Понять и простить». Бывший футболист сборной - о Захаре Волкове, который сыграл в договорняке
Источник материала: Tut.by
Бывший футболист сборной Беларуси Николай Рындюк в интервью программе телеканала «Беларусь 5»
«Понять и простить. А как быть с молодым футболистом? Не думаю, что он сильно на что-то влиял. Ему пришли и сказали, а после игры вручили. Надо разбираться, а то у нас человек оступился — давайте его затопчем.
Я и сам подвергался дисквалификации. Тоже совершил преступление, осознал, получил наказание. Так что, мне сейчас на стройку идти? И меня прилично хаяли. И отворачивались, и руку не жали», — сказал Рындюк.
Напомним, Захар Волков амнистирован в связи с раскаянием. Но он еще может получить наказание от АБФФ. Всего по
Николай Рындюк, будучи тренером «Сморгони»,
В бытность игроком Рындюк провел 13 матчей за сборную Беларуси. Среди его клубов были БАТЭ, московский «Локомотив», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», турецкий «Газиантепспор» и ряд китайских команд.
Сейчас работает детским тренером в школе «Арсенал».
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