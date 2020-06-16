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Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей

17.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Собственная атомная энергия – это новые возможности и в повседневной жизни, и на международных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент часто говорит о безопасности проекта. Принципиальную позицию озвучил и 16 июня.

Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Жесточайший контроль. Для меня вопрос безопасности, как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши и, может быть, даже для Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, если мы хотим иметь дешевую электрическую энергию, если мы хотим – а весь мир к этому идет – перемещаться на электромобилях, а не травить людей двигателями внутреннего сгорания, мы должны идти на это. Поживем – увидим, большое видится на расстоянии.

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Еще раз подчеркиваю: в мире, по-моему, 400 с лишним реакторов. Полтысячи реакторов. Все на это идут, а нам не надо? Это не то, завтра дадут 10 миллиардов, мы ее закроем? Никто ее не закроет, это игра на чувствах людей, чтобы понравиться где-то на площади. Я вам говорю честно: при мне эта станция закрыта не будет. Это будет самое безопасное, и гродненцы прежде всего почувствуют, что такое эта энергия.

Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей

Я вам больше скажу. Совсем недавно эти айтишники, они же сейчас на биткоинах этих помешаны, ставят эти электрические какие-то там фермы и штампуют. Наши продвинутые бизнесмены это знают. У меня уже ту площадь, что возле этой станции (там сотни гектар), уже привезли мне план и прочее – только отдайте, мы там поставим, мы будем платить, мы заберем половину вашей электрической энергии и будем штамповать эти биткоины. Мы будем биткоинами, захотите, платить в бюджет.

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Новости Беларуси. Собственная атомная энергия – это новые возможности и в повседневной жизни, и на международных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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