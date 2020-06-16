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Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Собственная атомная энергия – это новые возможности и в повседневной жизни, и на международных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент часто говорит о безопасности проекта. Принципиальную позицию озвучил и 16 июня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Еще раз подчеркиваю: в мире, по-моему, 400 с лишним реакторов. Полтысячи реакторов. Все на это идут, а нам не надо? Это не то, завтра дадут 10 миллиардов, мы ее закроем? Никто ее не закроет, это игра на чувствах людей, чтобы понравиться где-то на площади. Я вам говорю честно: при мне эта станция закрыта не будет. Это будет самое безопасное, и гродненцы прежде всего почувствуют, что такое эта энергия.
Я вам больше скажу. Совсем недавно эти айтишники, они же сейчас на биткоинах этих помешаны, ставят эти электрические какие-то там фермы и штампуют. Наши продвинутые бизнесмены это знают. У меня уже ту площадь, что возле этой станции (там сотни гектар), уже привезли мне план и прочее – только отдайте, мы там поставим, мы будем платить, мы заберем половину вашей электрической энергии и будем штамповать эти биткоины. Мы будем биткоинами, захотите, платить в бюджет.
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Новости Беларуси. Собственная атомная энергия – это новые возможности и в повседневной жизни, и на международных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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