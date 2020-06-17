Источник материала: Новости Волковыска

16 июня стало известно, что педагогические сотрудники будут получать к отпуску единовременную дополнительную выплату на оздоровление.

Пресс-служба правительства сообщает, что соответствующее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Оно распространяет своё действие на отношения, которые возникли с 1 июня 2020 года.

Выплата полагается работникам бюджетных организаций, у которых установлены нормы часов педагогической нагрузки на ставку. Её также могут получить сотрудники других организаций, получающие субсидии и приравненные по оплате труда к бюджетникам, из расчета 1/2 оклада с учетом нагрузки.

Кроме того, размеры, порядок и условия единовременной оплаты на оздоровление определяются общими положениями, которые утверждают руководители соответствующих организаций.