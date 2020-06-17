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Матыцин обсудил с главой Минспорта Беларуси первые Игры стран СНГ

17.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр спорта России Олег Матыцин накануне провел видеоконференцию с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Чиновники обсудили подготовку к проведению в Казани первых Игр стран СНГ, передает ТАСС.

«Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года. Предположительно с 4 по 11 сентября. В настоящее время этот вопрос находится на согласовании в администрации президента и правительстве России», – указал глава Минспорта РФ.

Матыцин выразил надежду, что к началу осени все ограничения, связанные с приездом сборных команд в РФ, будут сняты. Вместе с тем он подчеркнул, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Отметим, что первоначально Игры стран Содружества должны были пройти в столице Республики Татарстан с 20 по 27 августа, однако в связи с пандемией COVID-19 их перенесли. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 3,5 тысячи спортсменов, они разыграют 230 комплектов медалей.



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