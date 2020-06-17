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Матыцин обсудил с главой Минспорта Беларуси первые Игры стран СНГ
17.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр спорта России Олег Матыцин накануне провел видеоконференцию с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Чиновники обсудили подготовку к проведению в Казани первых Игр стран СНГ, передает
Матыцин выразил надежду, что к началу осени все ограничения, связанные с приездом сборных команд в РФ, будут сняты. Вместе с тем он подчеркнул, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Отметим, что первоначально Игры стран Содружества
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Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли с августа на сентябрь.
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