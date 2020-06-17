Матыцин обсудил с главой Минспорта Беларуси первые Игры стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр спорта России Олег Матыцин накануне провел видеоконференцию с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Чиновники обсудили подготовку к проведению в Казани первых Игр стран СНГ, передает ТАСС .

«Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года. Предположительно с 4 по 11 сентября. В настоящее время этот вопрос находится на согласовании в администрации президента и правительстве России», – указал глава Минспорта РФ.

Матыцин выразил надежду, что к началу осени все ограничения, связанные с приездом сборных команд в РФ, будут сняты. Вместе с тем он подчеркнул, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.