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Бесправник на «Лада» не пропустил байкера на перекрестке в центре Минска. И немедленно выпил

17.06.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло во вторник вечером в центре Минска. Об этом сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото ГАИ

Во вторник вечером, 16 июня, водитель автомобиля «Лада» ехал по столичной улице Ленина со стороны проспекта Независимости в сторону улицы Интернациональной. По информации очевидцев, на светофоре уже загорелся красный, но «Лада» продолжила движение и столкнулась с мотоциклом «Хонда», водитель которого поворачивал налево в сторону проспекта Независимости.

В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажирка мотоцикла. Они доставлены в больницу.


Фото ГАИ

Очевидцы также утверждают, что сразу после ДТП водитель «Лады» на месте происшествия употреблял спиртное. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что водитель ранее был лишен прав за пьяную езду. Срок лишения истек, однако водитель продолжал ездить без прав.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажирка мотоцикла. Они доставлены в медицинское учреждение.
 
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