Обзор пяти техноновинок июня в Беларуси - смартфоны, наушники и телевизор для TikTok

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие новые гаджеты недавно начали (или скоро начнут) продаваться на территории Беларуси. Ниже рассказываем о пяти девайсах из разных категорий. Среди них традиционно смартфоны, а также беспроводные наушники и топовые телевизоры.





Кроме известной линейки Galaxy A у производителя есть еще одна — Galaxy M. Она, как правило, включает девайсы с увеличенными аккумуляторами. Нынешний M01 — стартовая модель в этой серии с батарейкой на 4000 мА·ч. Устройство продается относительно недорого и даже не оснащается дактилоскопическим сенсором, но может активироваться по лицу. Можно установить две сим-карты и карту памяти.

Процессор — Snapdragon 439, оперативной и постоянной памяти установлено 3 ГБ и 32 ГБ соответственно. А еще в активе сдвоенная основная камера разрешением в 13 Мп + 2 Мп. Экран при этом 5,7-дюймовый, но со слегка урезанным разрешением (HD+, 1520 на 720 точек).

Мы пока не успели протестировать гаджет, но, исходя из технических характеристик, уже виден минус — морально устаревший порт microUSB, а не современный USB-C.

Беспроводные наушники: Honor Magic Earbuds



Фото: GSMArena

Новинка от Honor, которая может сопрягаться со смартфонами как на Android, так и iOS. Зарядный кейс оснащен световым индикатором, по состоянию которого можно понять уровень оставшейся энергии. Сами наушники выполнены в форме затычек, есть защита от влаги IP54. По идее, если попасть с ними под дождь, ничего не случится.

Наушники поддерживают управление жестами, а также оснащаются функцией активного шумоподавления — прямо как в более дорогих AirPods Pro от Apple. Правда, время работы без остановки в таком режиме составляет всего 3,5 часа — не самый лучший показатель. Зарядный кейс дает дополнительные 13 часов.





Наверное, самый необычный гаджет в подборке. Этот ТВ, по заявлениям производителя, создан для тех, кому сложно представить жизнь без социальных сетей. А в них большинство видео — вертикальные, а не классические горизонтальные.

Основная идея The Sero — смотреть эти видео так, как они задумывались авторами. За счет этого ТВ по нажатию кнопки на пульте управления может переворачиваться в обе стороны. Получается что-то вроде огромного информационного стенда. Так ролики из Instagram и TikTok крутятся как на смартфоне. А если хочется, например, посмотреть сериал, то телевизор возвращается в обычное положение.

The Sero — топовая QLED-модель с диагональю 43 дюйма, разрешением 4K, поддержкой HDR10+, встроенным Smart TV на базе Tizen, а также мощными динамиками на 60 Вт (1×20 + 4×10 Вт). А еще в активе производительный процессор для апскейлинга картинки и возможность управления со смартфона.

К недостаткам относится разве что достаточно высокая цена — позволить себе приобрести The Sero сможет не каждый белорус. Впрочем, конкретно эта модель такую цель и не преследует — она скорее призвана разнообразить довольно застоявшийся рынок телевизоров и является концептом.





Этот девайс мы совсем недавно обозревали . Если вкратце, то он не слишком отличается от более доступного Redmi Note 9S, зато лишен некоторых его огрехов. Например, в Note 9 Pro установлен NFC-чип, а еще подзарядка куда более мощная (30 Вт против 18 Вт). Возможно, для кого-то окажется важным основной фотомодуль на 64 Мп вместо 48 Мп в Note 9S.

В остальном характеристики одинаковые: экран на 6,67 дюйма (Full HD+), процессор Snapdragon 720G, 6/128 ГБ памяти и батарея на 5020 мА·ч. Разрешение дополнительных камер — 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.





Идейно не такая продвинутая модель, как описанный выше The Sero, зато более традиционная и вместе с тем технически схожая. Этот ТВ оснащается 55-дюймовой IPS-матрицей с дополнительным слоем так называемых наноточек. Благодаря этому цвета выглядят ярче и контрастнее, чем на обычных телевизорах, но до уровня OLED им все же еще далеко.

Это модель 2020 года — в ней установлена последняя версия фирменного webOS от самой LG, а также присутствуют «фишки» для геймеров. Например, порты HDMI 2.1 и поддержка вывода 4K-изображения в режиме 120 Гц. В комплекте поставки также есть пульт Magic Remote — с его помощью управлять системой удобнее, чем стандартным. Конечно, в активе разнообразные функции улучшения картинки, достаточно мощный процессор, а также аудиосистема на 20 Вт.