В Минске появится первый дом с электрическим отоплением

передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии управляющий делами администрации Московского района Владимир Козловский. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии управляющий делами администрации Московского района Владимир Козловский.









По его словам, до конца года в районе планируется возвести 105 тыс. кв. м жилья, в основном на пр. Дзержинского и ул. Голубева. Из них 15 тыс. «квадратов» отведено для дома с электрическим отоплением на ул. Щорса. Планируется, что его возведут до конца года.



