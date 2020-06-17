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В Минске появится первый дом с электрическим отоплением

17.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый в столице дом с электрическим отоплением, как ожидается, появится в этом году на улице Щорса.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии управляющий делами администрации Московского района Владимир Козловский.


По его словам, до конца года в районе планируется возвести 105 тыс. кв. м жилья, в основном на пр. Дзержинского и ул. Голубева. Из них 15 тыс. «квадратов» отведено для дома с электрическим отоплением на ул. Щорса. Планируется, что его возведут до конца года.
 
Теги: Минск
 
 
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Первый в столице дом с электрическим отоплением, как ожидается, появится в этом году на улице Щорса.
 
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