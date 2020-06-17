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В Минске появится первый дом с электрическим отоплением
Источник материала: Партизан
Первый в столице дом с электрическим отоплением, как ожидается, появится в этом году на улице Щорса.
Об этом, как
По его словам, до конца года в районе планируется возвести 105 тыс. кв. м жилья, в основном на пр. Дзержинского и ул. Голубева. Из них 15 тыс. «квадратов» отведено для дома с электрическим отоплением на ул. Щорса. Планируется, что его возведут до конца года.
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Первый в столице дом с электрическим отоплением, как ожидается, появится в этом году на улице Щорса.
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