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Педработникам выплатят единовременную надбавку на оздоровление

17.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совмин установил единовременную выплату, которую смогут получить педагогические работники к отпуску. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление от 15 июня 2020 года № 342 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года. Оно предусматривает единовременную выплату педагогам 1/2 оклада с учетом педагогической нагрузки.

Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями организаций.

 
 
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Совмин установил единовременную выплату, которую смогут получить педагогические работники к отпуску. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
 
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