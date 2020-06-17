Педработникам выплатят единовременную надбавку на оздоровление

Источник материала: Ежедневник

Совмин установил единовременную выплату, которую смогут получить педагогические работники к отпуску. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление от 15 июня 2020 года № 342 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года. Оно предусматривает единовременную выплату педагогам 1/2 оклада с учетом педагогической нагрузки.

Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями организаций.