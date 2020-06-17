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Опрос: белорусы доверяют больше Евросоюзу, чем ЕАЭС

17.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.

Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года. Результаты опроса в шести Восточных странах-партнерах представлены в отчетах по странам и в общем региональном обзоре.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.
54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.
45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу — (39%).
41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.
 
 
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В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане,...
 
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