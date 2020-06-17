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В Беларуси педагоги получат к отпуску прибавку на оздоровление
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские педагоги будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги полагаются работникам бюджетных организаций, у кого установлены нормы часов педагогической нагрузки на ставку.
Документ уже вступил в силу и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.
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Новости Беларуси. Белорусские педагоги будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета...
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