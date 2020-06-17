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В Минске задержан мужчина, который поджег чужой автомобиль
Источник материала: БTЯкобы отомстил таким образом работодателю - причина невыплаченные деньги за работу. В милицию обратился пострадавший. Подозрения сразу пали на коллегу. Сообщается, что конфликты между мужчинами разгорались регулярно. И в ходе очередной встречи вновь к консенсусу прийти не удалось. Тогда подозреваемый запомнил авто, на котором приехал экс-руководитель, и после переговоров отправился к дому оппонента.
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Якобы отомстил таким образом работодателю - причина невыплаченные деньги за работу. В милицию обратился пострадавший. Подозрения сразу пали на коллегу....
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