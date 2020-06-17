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Уничтожил административный протокол и стал фигурантом уголовного дела
Источник материала: БTУже в стенах милиции 43-летний мужчина, видимо, решил удвоить количество проблем. Инцидент случился в Гродно. Изначально фигурант повздорил с родственниками, и те вызвали милицию. Во время конфликта разбил также телефон своего брата. В итоге два протокола, в том числе за умышленное повреждение имущества.
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Уже в стенах милиции 43-летний мужчина, видимо, решил удвоить количество проблем. Инцидент случился в Гродно. Изначально фигурант повздорил с родственниками, и те...
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