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Белгазпромбанк приостановил валютные операции по счетам физлиц

17.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгазпромбанк с 23 часов 16 июня приостановил ряд валютных операций по счетам физических лиц с использованием банковской платежной карты. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

В частности, временно приостановлены следующие операции:

1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки);

3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

«Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений», - говорится в сообщении.

Пресс-служба банка не объясняет, чем вызвана временная приостановка операций.

Следует отметить, что банк приостановил только те операции в валюте, которые позволяют пользоваться дистанционным доступом к счету с использованием банковской карты.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белгазпромбанк с 23 часов 16 июня приостановил ряд валютных операций по счетам физических лиц с использованием банковской платежной карты. Об этом говорится в...
 
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