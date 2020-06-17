Белгазпромбанк приостановил валютные операции по счетам физлиц

В частности, временно приостановлены следующие операции:





1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях;





2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки);





3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях;





4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте;





5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в иностранной валюте;





6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.





«Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений», - говорится в сообщении.





Пресс-служба банка не объясняет, чем вызвана временная приостановка операций.





Следует отметить, что банк приостановил только те операции в валюте, которые позволяют пользоваться дистанционным доступом к счету с использованием банковской карты.