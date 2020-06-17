Полузащитник «Энергетика-БГУ»: В Минске ботинки стоят 300 рублей. В Либерии за них можно жить два месяца

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» рассказал о своем переезде в Беларусь.



Давид Тве (справа)

— Поговорили с агентом о стране, и я решил попробовать. Честно, мне было непринципиально, где я буду выступать. Просто хотелось играть в футбол профессионально и параллельно помогать своей семье. Мы обо всем договорились.

Агент предупредил, что нужно взять много теплых вещей. Я не понял зачем. Ведь ехал в Европу и рассчитывал все купить здесь. Серьезно, приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии.

Прилетел в Минск с рюкзаком, и работники аэропорта были озадачены отсутствием чемодана. Когда вышел из здания аэропорта на улицу, то почувствовал себя как в морозильной камере. Было очень-очень холодно. Я, конечно, был в шоке, — сказал Тве.

Кроме того, футболист рассказал о впечатлении о ценах в Беларуси:

— Когда я приехал в Минск, мне показалось, что здесь все очень дешево, то есть ты приходишь в магазин, например, за обувью — хочешь купить ботинки. Они стоят 300 рублей, то есть примерно 130 долларов. И вроде бы это немного, но тут я вспоминаю про Либерию и понимаю, что за эти деньги там можно жить два месяца как минимум, — сказал он.