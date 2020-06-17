|
В Амстердаме собирают подписи за сокращение числа туристов в городе
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петицию подписали уже свыше 18 тысяч человек. Если согласных с этой инициативой наберётся 27 тысяч, по данному вопросу проведут референдум.
Кроме того, подписавшиеся предлагают повысить туристические налоги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)