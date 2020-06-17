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В Амстердаме собирают подписи за сокращение числа туристов в городе

17.06.2020 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Амстердаме собирают подписи за сокращение числа туристов в городе

Петицию подписали уже свыше 18 тысяч человек. Если согласных с этой инициативой наберётся 27 тысяч, по данному вопросу проведут референдум.

В Амстердаме собирают подписи за сокращение числа туристов в городе

Люди требуют ввести лимит на проживание иностранных гостей на ближайшие пять лет, а также запретить открытие новых гостиниц и аренду жилья для отдыха.

Кроме того, подписавшиеся предлагают повысить туристические налоги. 

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24...
 
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