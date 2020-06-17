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Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Земельные споры, раздел наследства, строительство жилья. Эти и другие вопросы адресовали в Слуцке первому замглавы Администрации Президента Максиму Рыженкову.
Поступило рекордное количество обращений – больше 50. Озвучить свои проблемы приехали также жители других районов. Были обращения и на тему трудовых отношений.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Земельные споры,...
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