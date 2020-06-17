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Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»

17.06.2020 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»

Земельные споры, раздел наследства, строительство жилья. Эти и другие вопросы адресовали в Слуцке первому замглавы Администрации Президента Максиму Рыженкову.

Поступило рекордное количество обращений – больше 50. Озвучить свои проблемы приехали также жители других районов. Были обращения и на тему трудовых отношений.

Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мониторинг того, насколько соблюдается здесь, в Слуцке, в других регионах вопрос того, чтобы у каждого человека было своё рабочее место, чтобы не было необоснованных увольнений это тема №1 в наших выездах. Что касается и частных предприятий, и государственных предприятий, ни один человек не должен видеть, что он позабыт властью, страной, что его выкинули на улицу, остался без средств к существованию. Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить.

Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»


Решения по всем поступившим вопросам примут в кратчайшие сроки. При необходимости специалисты выедут на место.

Люди в материале: Макcим Рыженков

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Земельные споры,...
 
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