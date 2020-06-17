Награды для детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

Источник материала: Горецкий вестник

В последние дни учебного года и в настоящее время в адрес детской школы искусств и вокально-хорового мастерства приходят награды с конкурсов из разных уголков Беларуси, России, Польши, которые в связи с эпидемиологической ситуацией перешли в режим дистанционного участия.

Благодаря кропотливому труду учащихся и преподавателей ДШИиВХМ, копилка достижений школы пополнилась многочисленными грамотами международного, республиканского и регионального уровней. Были созданы новые интересные и красивые творческие номера.





Ученица 7 класса хорового отделения Елизавета Толмачева под руководством учителя теоретических дисциплин Марии Новиковой заняла 1 место в областной музыкально-теоретической олимпиаде по направлению «Теория музыки. Сольфеджио». Соревнование впервые проходило дистанционно в Могилевском государственном музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова. Сольфеджио — один из самых не простых, но в то же время интересных предметов, отличная тренировка для мозга современных детей. И тем приятнее получить такую высокую награду! Кроме того Лиза, как учащаяся по классу фортепиано преподавателя Натальи Молчановой, стала Лауреатом 1 степени дистанционного конкурса искусств «Карусель талантов» в Горках и Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена» в Москве.





Сразу в нескольких конкурсах дистанционного формата в апреле-мае приняли участие хоровые коллективы школы. Образцовый хор старших классов «Кантилена» (руководители Оксана Запевалова, Андриан Белясов, концертмейстер Елизавета Гехорова), завоевал Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена», стал Лауреатом 1 степени Международного конкурса «Шоу талантов» и V Международного конкурса «Таланты России» в Москве, Лауреатом Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» (Москва).





Хор «Тоника» под руководством Алины Белясовой и концертмейстера Елизаветы Гехоровой удостоен звания Лауреата 1 степени Международного конкурса «Шоу талантов» в России и Лауреатов 2 степени в V Международном конкурсе «Таланты России» и Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект» (Новосибирск).





Вокальный ансамбль «Новое поколение» (руководитель Оксана Запевалова) в конце учебного года стал победителем Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» в номинации эстрадный вокал и Лауреатом этого же конкурса в номинации академический вокал. Коллектив завоевал звание Лауреата 1 степени в трех Международных проектах: конкурсе военной песни, посвященноМ 75-летию Великой Победы «Аты-баты, шли солдаты» в Санкт-Петербурге, V Международном конкурсе «Таланты России», Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект» в номинации академический вокал; Лауреата 2 степени в VIII Международном музыкально-художественном конкурсе «Start. Путь искусств» в Санкт-Петербурге и в Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект» в номинации эстрадный вокал.

Большое количество наград в конце учебного года получили сольные исполнители-вокалисты.

Воспитанница класса аг. Ректа преподавателя Татьяны Грушиной Наталья Жарикова в номинации «Вокальное творчество. Народный вокал – соло» стала Лауреатом 1 степени сразу в трех состязаниях: в VI Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины-2020» в Минске, в I Республиканском конкурсе искусств «Музыкальный фейерверк» в Ивацевичах, в Международном дистанционном конкурсе искусств «Яркие огни» в Могилеве; Лауреатом 3 степени в региональном конкурсе детского вокально-хорового творчества «Дняпроўскія звончыкі» в Могилеве и дистанционном конкурсе «Карусель талантов».

Очень приятно, что в школе учатся и показывают высокие творческие результаты дети из одной семьи. В их числе Нелли и Милана Кукель, Даша и Саша Яковлевы.





Обе сестрички Кукель занимаются в классе преподавателя Ирины Кунец. Нелли — трижды Лауреат 1 степени. Она завоевала награды на Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект», Международном многожанровом интернет-конкурсе «Искусство спасет мир» (Могилев) и дистанционном конкурсе «Карусель талантов». А Милана стала Лауреатом 3 степени в «Звездном проекте».

Порадовали успехами и брат с сестрой Яковлевы. Александр (класс преподавателя Алины Белясовой) в конце мая стал Лауреатом 2 степени в четырех конкурсах: Всероссийском фестивале «Новые имена», VIII Международном музыкально-художественном конкурсе «Start. Путь искусств» (Санкт-Петербург), «Звездном проекте», «Карусели талантов». Дарья (класс преподавателя Оксаны Запеваловой) — дважды Лауреат 3 степени. Победы одержаны в конкурсах «Start. Путь искусств» и «Звездный проект». Еще брат с сестрой получили дипломы за участие в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Звезды нового века».

Эвелина Белясова, класс преподавателя Оксаны Запеваловой, неоднократный призер многих конкурсов в течение учебного года и в конце его стала Лауреатом 1 степени в трех Международных конкурсах: в дистанционном конкурсе «DIGI-ART-2020» (Польша), VIII Международном музыкально-художественном конкурсе «Start. Путь искусств», Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект»; Лауреатом 2 степени в V Международном конкурсе «Таланты России» (Москва) и в Открытом республиканском конкурсе «Вдохновение родного края», который проходил в 2 тура в Борисове; а также Лауреатом Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» и открытого дистанционного конкурса «Бессмертные сороковые» (Республика Крым, Симферополь).

Конец года принес большие успехи и юной звездочке Ангелине Геращенко, класс преподавателя Алины Белясовой. Воспитанница стала трижды Лауреатом 1 степени: Международного конкурса вокальных исполнителей «Звездный проект», Международного дистанционного конкурса «Шоу талантов», дистанционного конкурса «Карусель талантов»; Лауреатом 2 степени VIII Международного музыкально-художественного конкурса «Start. Путь искусств» и Лауреатом Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века».





Ольга Салтанова, класс преподавателя Оксаны Запеваловой, порадовала успехами: Лауреат 2 степени — в Международном дистанционном конкурсе «DIGI-ART 2020», Лауреат 3 степени — в Международном конкурсе вокальных исполнителей «Звездный проект». Кроме того, Оля была отмечена дипломами за участие в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Звезды нового века» и Открытом дистанционном конкурсе «Бессмертные сороковые», Республика Крым.





На счету представителей инструментального жанра также немало творческих побед.

Арина Таранова (ученица 1 класса фортепианного отделения, руководитель Наталья Неутратова) стала Лауреатом 1 степени в номинации «Инструментальное исполнительство» в открытом дистанционном творческом конкурсе «Искусство без границ» в Могилеве и в VII Международном конкурсе искусств «Аванти» в Минске. А в дистанционном конкурсе искусств «Карусель талантов», который в конце мая прошел в нашей школе, Арина удостоена главной награды — Гран-при.





Мария Васильева, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, — Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена» и Международного конкурса «Таланты России», а также Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена» и дистанционного конкурса искусств «Карусель талантов».

Дмитрий Песляк, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, — Лауреат 1 степени Международного конкурса «Таланты России» и Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена» и дистанционного конкурса искусств «Карусель талантов».

Яна Бобок и Дарья Сахарова (класс преподавателя Елены Бычковой) удостоены звания Лауреатов 3 степени IV регионального конкурса исполнителей на цимбалах в номинации «Инструментальное исполнительство. Соло» младшей и средней возрастных групп. В этом году творческое состязание проходило в Могилевском государственном музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова по видеозаписям. Данный конкурс проводится с целью популяризации игры на белорусском национальном инструменте (цимбалы), увековечивания памяти Заслуженного работника культуры БССР В. В. Тупицына и включает исполнение обязательного произведения.

Не остались без заслуженных наград и учащиеся изобразительного отделения ДШИиВХМ.

Анастасия Рудая, класс преподавателя Ольги Лысечко, — дважды победитель и Лауреат Международного дистанционного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века», Лауреат 2 степени Международного творческого конкурса «Престиж» в Санкт-Петербурге и дистанционного конкурса «Карусель талантов».

Ирина Горохова, класс преподавателя Ольги Лысечко, Лауреат 1 степени Открытого конкурса детского художественного творчества «Цветные параллели» в Могилеве, дипломант 1 степени Международного конкурса «Гордость России» в Москве и Лауреат Международного дистанционного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века».

Мария Горновская, класс преподавателя Ольги Лысечко, — победитель и Лауреат Международного дистанционного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» в двух номинациях.

Артем Волынцев, класс преподавателя Елены Северцевой, дважды победитель Международного дистанционного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» и Лауреат 1 степени дистанционного конкурса «Карусель талантов».

Дипломами разных степеней за победы в Международных конкурсах также награждены Елизавета Боровцова, Дарья Швед, Яна Марцынюк, Варвара Скудика, Татьяна Орлова Софья Клопотова, вокальный ансамбль «СУПЕР-KIDS», фортепианные ансамбли в составе: Ангелина Андриянова, Анастасия Зайцева и Елизавета Толмачева; Варвара Молчанова и Мария Панкрутская, Яна Быкова и Дарья Лобанова.

Дорогие ребята! Уважаемые родители и преподаватели!

Поздравляем всех с окончанием 2019-2020 учебного года! Хочется сказать слова благодарности родителям, которые всегда принимают активное участие в жизни школы. Только благодаря вашей поддержке и заинтересованности у детей есть возможность показывать свои успехи и творческие достижения.

Очень жаль, что эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в работу учреждения, но есть время отдохнуть и с новыми силами приступить к покорению творческих вершин. И тем радостнее будет наша встреча в грядущем 2020-2021 учебном году!

Двери детской школы искусств и вокально-хорового мастерства открыты для ребят. Приглашаем к нам всех, кто хочет получить качественное музыкальное образование, научиться петь, танцевать, играть на музыкальном инструменте.

Ждем вас по адресу: ул. Куйбышева, д. 13. Справки по телефонам: 5-14-92, 5-93-09.

Оксана Запевалова, директор ДШИиВХМ