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В Гомеле откроется выставка гигантских насекомых

17.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей открывается выставка «Гигантские насекомые».


Членистоногие появились еще около 555 млн лет назад. И они значительно отличались от своих современников, и прежде всего — размерами. Только представьте себе многоножку длиной 2,6 метра! Или ракоскорпиона, чье тело равнялось 2,5 метрам! А как вам стрекоза с размахом крыльев в 75 см?

К счастью, все эти хитиновые монстры теперь в истории. А посмотреть на них сегодня можно на выставке в Гомеле, которая откроется в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей 18 июня.

Стоимость взрослого билета — 6 рублей. Для детей, студентов и пенсионеров вход 5 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Только представьте себе многоножку длиной 2,6 метра! Или ракоскорпиона, чье тело равнялось 2,5 метрам! А как вам стрекоза с размахом крыльев в 75 см?
 
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