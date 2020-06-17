В Гомеле откроется выставка гигантских насекомых

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей открывается выставка «Гигантские насекомые».





Членистоногие появились еще около 555 млн лет назад. И они значительно отличались от своих современников, и прежде всего — размерами. Только представьте себе многоножку длиной 2,6 метра! Или ракоскорпиона, чье тело равнялось 2,5 метрам! А как вам стрекоза с размахом крыльев в 75 см?

К счастью, все эти хитиновые монстры теперь в истории. А посмотреть на них сегодня можно на выставке в Гомеле, которая откроется в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей 18 июня.

Стоимость взрослого билета — 6 рублей. Для детей, студентов и пенсионеров вход 5 рублей.