Налоговая о льготах на недвижимость и про итоги кампании по декларированию доходов

Источник материала: Слуцк Город





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Налоговая разъясняет владельцам квартир, кому положены льготы при уплате налога на недвижимость, и рассказывает про итоги кампании по декларированию доходов физических лиц.

ПРО НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ НА ВТОРУЮ КВАРТИРУ

Объектом налогообложения налогом на недвижимость у физических лиц признается, в том числе жилое помещение в многоквартирном или блокированном жилом доме, принадлежащее физическому лицу на праве собственности или принятое по наследству, доли в праве собственности или доли в наследстве на указанное имущество (далее – квартира).

Физические лица освобождаются от уплаты налога на недвижимость за одну квартиру.

Обращаем внимание, что жилые помещения, расположенные в блокированных жилых домах, также учитываются при рассмотрении вопроса о предоставлении вышеназванной льготы. Соответственно, если физическим лицом зарегистрировано право собственности на квартиру (доля в праве собственности) или принята им по наследству (доля в наследстве на указанное имущество), выделенную ранее в блокированном жилом доме, такой объект учитывается как жилое помещение в блокированных жилых домах.

При наличии у физического лица двух и более квартир освобождению от налога на недвижимость подлежит только одна из них по его выбору.

Для этого необходимо представить в любой налоговый орган уведомление, в котором указывается местонахождение всех принадлежащих физическому лицу квартир, а также квартиру, в отношении которой будет применить льготу по налогу на недвижимость. При непредставлении уведомления льгота по налогу на недвижимость будет предоставлена в отношении квартиры, приобретенную в собственность или принятую по наследству раньше других.

При этом освобождение от уплаты налога на недвижимость более одной квартиры налоговым законодательством не предусмотрено. Исключение составляют случаи, когда такие квартиры принадлежат членам многодетных семей.

По состоянию на 01 января 2020 года в инспекции МНС по Слуцкому району 1 768 физических лиц уплачивают налог на недвижимость по второй квартире. За 2019 год от владельцев двух и более квартир в доходы местных бюджетов Слуцкого, Стародорожского и Копыльского районов поступило 87,7 тыс. руб. налога на недвижимость.

Налог на недвижимость физическими лицами уплачивается на основании извещения налогового органа установленной формы, ежегодно вручаемого не позднее 1 сентября, срок уплаты – не позднее 15 ноября текущего года.

Если за предшествующие налоговые периоды плательщику - физическому лицу не был исчислен налог на недвижимость, исчисление такого налога допускается не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление.

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району по

телефонам в г. Слуцке 8(01795)29469, 8(01795)55563, 8(01795)29461, в г. Старые Дороги 8(01792)58931, 8(01792)30795, в г. Копыле 8(01719)50475, 8(01719)54551.

ИТОГИ КАМПАНИИ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По состоянию на 1 июня 2020 года более 400 физических лиц, состоящих на налоговом учете в инспекции, представили налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год.

Общая сумма подоходного налога, предъявленного к уплате по итогам декларирования, составила 191,4 тыс. руб.

Основными доходными источниками граждан, подлежащих декларированию, явились доходы, полученные налоговыми резидентами Республики Беларусь от источников за пределами Республики Беларусь и от продажи автотранспортных средств.

По результатам декларирования наибольшая сумма облагаемого дохода составила 522,8 тыс. руб., наибольшая сумма подоходного налога, предъявленного к уплате 68,0 тыс. руб.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району