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Белорусского дальнобойщика с 5,4 промилле задержали в Германии. Его ждет крупный штраф

17.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 14 июня недалеко от города Хильдесхайм.

Белорусского дальнобойщика с 5,4 промилле задержали в Германии. Его ждет крупный штраф

Фото: http://tramba.ru

На шоссе A7 водители заметили фуру с полуприцепом, которая виляла между полосами. О странном грузовике сообщили в полицию. За рулем польской фуры находился 35-летний белорус. Мужчина был пьян – 5,4 промилле, однако смог самостоятельно выбраться из машины. Его отправили в больницу, так как такая доза алкоголя может быть смертельной, сообщается на сайте 40ton.net.

Как сообщает местная ежедневная газета Hildesheimer Allgemeine, у белоруса несколько дней назад был день рождения. Немецкая полиция считает, что все эти дни мужчина продолжал пить. Кроме этого, у дальнобойщика не было при себе прав. Наличие водительского удостоверения смогли подтвердить только после контакта с белорусскими коллегами.

Грузовик отвезли на охраняемую стоянку, откуда его сможет забрать только представитель польского перевозчика. Белорус получи штраф в 1000 евро и запрет на вождение в Германии.

 
 
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  Инцидент произошел 14 июня недалеко от города Хильдесхайм. Фото: http://tramba.ru На шоссе A7 водители заметили фуру с полуприцепом, которая виляла между полосами. О...
 
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