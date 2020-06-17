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Белорусского дальнобойщика с 5,4 промилле задержали в Германии. Его ждет крупный штраф
17.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел 14 июня недалеко от города Хильдесхайм.
Фото: http://tramba.ru
На шоссе A7 водители заметили фуру с полуприцепом, которая виляла между полосами. О странном грузовике сообщили в полицию. За рулем польской фуры находился 35-летний белорус. Мужчина был пьян – 5,4 промилле, однако смог самостоятельно выбраться из машины. Его отправили в больницу, так как такая доза алкоголя может быть смертельной, сообщается на сайте
Как сообщает местная ежедневная газета
Грузовик отвезли на охраняемую стоянку, откуда его сможет забрать только представитель польского перевозчика. Белорус получи штраф в 1000 евро и запрет на вождение в Германии.
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Инцидент произошел 14 июня недалеко от города Хильдесхайм. Фото: http://tramba.ru На шоссе A7 водители заметили фуру с полуприцепом, которая виляла между полосами. О...
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