Белорусского дальнобойщика с 5,4 промилле задержали в Германии. Его ждет крупный штраф

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 14 июня недалеко от города Хильдесхайм.





Фото: http://tramba.ru

На шоссе A7 водители заметили фуру с полуприцепом, которая виляла между полосами. О странном грузовике сообщили в полицию. За рулем польской фуры находился 35-летний белорус. Мужчина был пьян – 5,4 промилле, однако смог самостоятельно выбраться из машины. Его отправили в больницу, так как такая доза алкоголя может быть смертельной, сообщается на сайте 40ton.net .

Как сообщает местная ежедневная газета Hildesheimer Allgemeine , у белоруса несколько дней назад был день рождения. Немецкая полиция считает, что все эти дни мужчина продолжал пить. Кроме этого, у дальнобойщика не было при себе прав. Наличие водительского удостоверения смогли подтвердить только после контакта с белорусскими коллегами.

Грузовик отвезли на охраняемую стоянку, откуда его сможет забрать только представитель польского перевозчика. Белорус получи штраф в 1000 евро и запрет на вождение в Германии.