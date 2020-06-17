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В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка

17.06.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок.   

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 16 июня. За рулем автомобиля Ford находилась 28-летняя водитель  Она не справилась с управлением и съехала в кювет.   

В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка
Фото: vk.com/grodnogai  

Транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадала 5-летняя девочка. Она находилась в детском автокресле на заднем пассажирском месте. От полученных травм ребенок скончался в больнице.    

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.     

В конце мая в Гродненской области нетрезвый бесправник за рулем Ford врезался в дерево (читать далее).     

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Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок.    По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 16 июня. За рулем...
 
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