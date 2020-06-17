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В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок.
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Транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадала 5-летняя девочка. Она находилась в детском автокресле на заднем пассажирском месте. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 16 июня. За рулем...
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