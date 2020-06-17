Народный хор «Полесье» из Лунинца отметил свое 30-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Народный хор «Полесье» Лунинецкого политехнического колледжа – один из немногих коллективов в системе профтехобразования Брестской области, имеющий такое звание, отметил свое 30-летие.





В 1990 году в Лунинецком профтехучилище №146 был создан хоровой коллектив. Непростую задачу по его созданию пришлось решать человеку творческому и музыкально одаренному, директору училища Евгению Богдану. Это было бы трудновыполнимо без энергичного и талантливого культорганизатора Татьяны Швед, талантливых вокалистов-педагогов, а также лунинецкого музыканта Александра Веселовского в качестве уникального аккомпаниатора –музыкального самородка, в чьих руках любой инструмент (от дудочки до аккордеона) звучал по-особенному красочно и самобытно.





Коллектив рос профессионально, накапливая и оттачивая репертуар фольклорных и патриотических песен. Богатое творческое наследие в виде авторских песен оставил один из прежних руководителей хора Николай Войтеховский, при руководстве которого в 1997 году хору было присвоено звание «Народный».

Шло время, менялся статус учреждения (из училища в лицей и затем в политехнический колледж). Приходили новые руководители. Директор лицея Николай Якубович оказался музыкальным человеком и активным участником хора. Благодаря ему и хормейстеру Оксане Ковко удалось «омолодить» и расширить численность коллектива.





Помимо песен, со сцены зазвучали басни и частушки, исполнялись подзабытые славянские танцы «Падеспань» и «Краковяк». Хору стал аккомпанировать ансамбль народных инструментов, состоящий из лунинецких музыкантов в составе цимбалистки, баяниста и бас-гитариста. Зачастую выступления включали показ на сцене народного искусства в синтетическом единстве пения, инструментальной музыки и танца. В этом была большая заслуга лунинецкого хореографа Ольги Ткаченко и пришедшего ей на смену Александра Пушкина.

Коллектив в составе 30 участников стал активно участвовать в культурно-массовых мероприятиях, гастролировать по области, побеждать в зональных и областных конкурсах художественной самодеятельности среди учреждений профтехобразования. Правда, в ту пору хор носил название «Славяне», выражая этнопринадлежность при участии в международных концертах в Польше и Германии, где белорусов всегда радушно встречали.





С приходом в преобразовавшийся политехнический колледж, нынешний директор Андрей Бовкунович также способствует развитию хора. Под руководством хормейстера Натальи Яковец коллектив стремится быть визитной карточкой не только своего учебного заведения, но и профессионально-технической системы Брестской области.

«Мы буквально живем концертами и репетициями... Хор – это не просто увлечение или приятное времяпровождение с близкими по духу людьми. Мы поистине творческая семья, которую объединяет глубокая любовь к народной песне, привитая нашими родителями!» – с гордостью утверждают «старожилы» коллектива Валентина Бовкунович (вне сцены – председатель профкома) и Вера Скиба (библиотекарь).





В 2007 году в районном конкурсе хор «Полесье» был отмечен в номинации «Коллектив года». Не менее ярким событием стал смонтированный силами колледжа документальный монолог руководителя хора «Шлях даўжынёю ў творчасць. Народны хор «Палессе», занявший 1 место в республиканском конкурсе цифрового творчества «Арт-портал» в 2019 году.

Как рассказала руководитель хора Наталья Яковец, в апреле текущего года, перенеся празднование 30-летия коллектива ввиду эпидемиологической ситуации на более поздний срок, коллектив получил всё же радостные вести. По итогам областного смотра-конкурса художественного творчества учреждений профтехобразования «Таланты Брестчины-2020», хор завоевал первые места аж в двух номинациях! Также, в числе полутора десятка финалистов, хоровики приглашены на заключительный гала-концерт, посвященный 75-й годовщине Великой Победы и 80-летию системы профтехобразования в Беларуси, который состоится в Бресте в октябре.

Сейчас в народном хоре «Полесье» Лунинецкого ГППТК – 24 участника. Это четырехголосный коллектив, в состав которого входят дуэты, мужской, женский и смешанный ансамбли.