«Почти не ест и отказывается от осмотра врачей»: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

Источник материала: ОНТ

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал порталу Starhit, что актер тяжело переживает трагические последствия «пьяного» ДТП.

Пашаев уточнил, что в день аварии Михаил Ефремов выпивал после новости о смерти друга, после чего сел за руль.

Смертельное ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Через четыре дня после аварии артист попросил прощения у родных погибшего, однако семья Сергея Захарова не приняла извинений и отказалась от предложений материальной помощи.

ФОТО: Валерий Шарифулин / ТАСС









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