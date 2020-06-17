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«Почти не ест и отказывается от осмотра врачей»: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии
Источник материала: ОНТ
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев уточнил, что в день аварии Михаил Ефремов выпивал после новости о смерти друга, после чего сел за руль.
Смертельное ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Через четыре дня после аварии артист попросил прощения у родных погибшего, однако семья Сергея Захарова не приняла извинений и отказалась от предложений материальной помощи.
ФОТО: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал порталу Starhit, что актер тяжело переживает трагические последствия «пьяного» ДТП. Пашаев уточнил, что в день...
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