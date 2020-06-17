Онлайн-конференция на тему вступительной кампании пройдёт на сайте БелТА. Задать вопрос можно уже сейчас

Источник материала: Полесская правда





Вступительная кампания в нынешнем году проходит с особенностями, вызванными эпидемиологической ситуацией. Нововведения коснулись технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний. Существенных изменений в правилах приема в вузы не предусмотрено. Централизованное тестирование стартует 25 июня. Одна из его особенностей — предварительная электронная регистрация.

Изменения в нынешней кампании направлены на оперативную подачу документов, создание максимально комфортных и безопасных условий — сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. Все вступительные испытания будут проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

На актуальные вопросы о вступительной кампании в высшие и средне-специальные учебные заведения ответят во время онлайн-конференции эксперты.