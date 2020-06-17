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Онлайн-конференция на тему вступительной кампании пройдёт на сайте БелТА. Задать вопрос можно уже сейчас
17.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вступительная кампания в нынешнем году проходит с особенностями, вызванными эпидемиологической ситуацией. Нововведения коснулись технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний. Существенных изменений в правилах приема в вузы не предусмотрено. Централизованное тестирование стартует 25 июня. Одна из его особенностей — предварительная электронная регистрация.
Изменения в нынешней кампании направлены на оперативную подачу документов, создание максимально комфортных и безопасных условий — сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. Все вступительные испытания будут проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.
На актуальные вопросы о вступительной кампании в высшие и средне-специальные учебные заведения ответят во время онлайн-конференции эксперты.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.
ВАЖНО! Отправляя вопрос, укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию. Анонимные сообщения не принимаются.
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