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Смотрите, как благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336
17.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках проекта
С отличным настроением и энтузиазмом при поддержке волонтерского отряда «Iмкненне» при Московском РК ОО «БРСМ» г.Бреста покрашены скамейки и благоустроено место для отдыха - подкрашены объекты ландшафтного дизайна, а жильцами дома высажены растения.
Яркие скамейки, красивые клумбы и благоустроенный «пятачок» для отдыха теперь привлекают еще больше внимания, а собираться здесь стало намного приятнее!
Основная цель акции – привлечение молодежи к благоустройству дворовых площадок, придомовой территории.
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