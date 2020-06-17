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Смотрите, как благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336

17.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках проекта БРСМ «#РаЗАм з бацькамі» 15.06.2020 года было благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336, которое облюбовали для отдыха молодежь и мамы с детьми.

Смотрите, как благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336

С отличным настроением и энтузиазмом при поддержке волонтерского отряда «Iмкненне» при Московском РК ОО «БРСМ» г.Бреста покрашены скамейки и благоустроено место для отдыха - подкрашены объекты ландшафтного дизайна, а жильцами дома высажены растения.

Смотрите, как благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336

Яркие скамейки, красивые клумбы и благоустроенный «пятачок» для отдыха теперь привлекают еще больше внимания, а собираться здесь стало намного приятнее!

Смотрите, как благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336

Основная цель акции – привлечение молодежи к благоустройству дворовых площадок, придомовой территории.

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках проекта БРСМ «#РаЗАм з бацькамі» 15.06.2020 года было благоустроено место для отдыха на улице Московской, дома 334-336, которое облюбовали для отдыха молодежь и...
 
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