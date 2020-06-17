ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

17.06.2020 11:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

В первую очередь речь идёт о программах, благодаря которым будет обеспечиваться безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Ожидается, что проекты, которые рассчитаны на два года, будут запущены в период с июня по октябрь. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле откроется выставка гигантских насекомых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика