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ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз
Источник материала: СТВ
Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.
В первую очередь речь идёт о программах, благодаря которым будет обеспечиваться безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.
Ожидается, что проекты, которые рассчитаны на два года, будут запущены в период с июня по октябрь.
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Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы...
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