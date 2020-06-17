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«А начинали грузчиками». Белорусы открыли в США успешную moving-фирму, в которой сейчас 40 авто

17.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Конечно, грузчик — это не работа мечты, но мы на старте в США так и начинали», — говорят белорусы, которые построили свой бизнес в Америке: 36-летний Олег Игнатович и 33-летний Игорь Шапчиц. Восемь лет назад они создали moving-компанию — фирму, которая организовывает переезды с одного места жительства на другое. Сейчас парни сами нанимают работников, живут в хороших домах, отдыхают на дорогих курортах и практически ни в чем себе не отказывают. А в 2008-м, когда они «случайно» выиграли лотерею Green Card и рванули в Сан-Франциско, им приходилось работать на стройке и жить в тесных комнатушках с разными людьми.


Фото с сайта puremovers.com

Green Card: «Ждем вас в Америке!»

До поступления в столичные вузы Олег Игнатович жил в Сморгони, Игорь Шапчиц — в Витебске. Потом ребята перебрались в Минск: Олег поступил в частный вуз на юриста, затем учился турбизнесу в БГУ, а Игорь постигал финансовую грамотность в БГЭУ.

— После учебы я остался жить в Минске. Глядя на своего отца, который последние лет двадцать занимался бизнесом, я и представить себе не мог, что можно заниматься чем-то другим. Мы с приятелем организовали небольшой бизнес — магазин по продаже автозапчастей. Все шло хорошо и дохода на жизнь мне вполне хватало, — вспоминает Олег.

— А я в то время был на четвертом курсе универа. Учиться в нархозе практически невозможно, особенно если живешь в общежитии, постоянные тусовки, дни рождения, очень много красивых девушек. Как тут найти время для изучения финансов, — улыбается Игорь.


Олег и Игорь сразу после переезда в Америку. Фото предоставлено героями материала

Парни хоть и ходили по одним и тем же улицам столицы, но друг друга не знали. Познакомились они только, когда уехали в США, выиграв лотерею Green Card. Кстати, переезжать в Америку они оба даже не планировали. Все решил случай.

— С друзьями гуляли по городу и на улице увидели рекламный стенд: какая-то фирма приглашала попробовать выиграть лотерею Green Card. Из любопытства туда зашли, — вспомнил Олег. — Услуга стоила 10 долларов, за эти деньги фирма заполняла анкету и отправляла организатором розыгрыша.

Парень оставил свои данные и сразу же забыл об этом событии. А через полгода на его имя пришло письмо в большом конверте.

— Открываю, а там — поздравление: уважаемый такой-то, вы выиграли лотерею Green Card, ждем вас в Америке!


Фото с сайта puremovers.com

— А у меня было так: приятель из общаги зашел ко мне в комнату и попросил воспользоваться компьютером — ему надо было заполнить анкету на лотерею Green Card. Потом он ушел, а страничка с анкетой осталась висеть на мониторе, я решил — а дай-ка тоже заполню. Через полгода пришло такое же письмо на английском, как и Олегу, — рассказал о своей «случайности» Игорь.

Размышления о том, лететь в Америку или нет, парней не мучили. С ходу решили: раз такой шанс выдался, надо попробовать. Олег деньги на билет и жизнь в США на первое время выручил с продажи автомобиля, который ему подарили родители в честь окончания первого вуза: получилось четыре-пять тысяч долларов. Единственное, что было жалко бросать парню, — это бизнес, который только налаживался.

— Я оставил фирму на своего компаньона. Решил, что буду ему помогать из-за океана. Увы, эта идея провалилась: месяца через три после моего отъезда магазин закрылся, оставшиеся небольшие деньги с соучредителем мы разделили пополам.

Игорь, наперекор желаниям мамы, ради поездки в Америку отчислился из университета, одолжил 700 долларов у друзей — и на самолет.

«Поехали в Лос-Анджелес — там пальмы»

Познакомились белорусы в Сан-Франциско. Оба они уже работали: Игорь охранником — он хорошо знал английский и мог общаться с людьми, а Олег, так как не владел разговорным английским, пошел к украинскому эмигранту строителю на должность «подай-принеси».

— Тот английский, который мы изучали в Беларуси, — это только база. Дома нас учили «академическому» языку, а вот как правильно говорить, применять интонации, эмоции — понимание этого приходит только с практикой, в реальных условиях, — в едином мнении сошлись белорусы.

Через некоторое время, когда в новой стране эмигранты более-менее освоились, Игорь заскучал и захотел каких-то перемен.


Фото с сайта puremovers.com

— Погода в Сан-Франциско мне не нравилась, подумал: поеду в Лос-Анджелес — там пальмы, красиво. И шансов для работы больше. Предложил Олегу тоже переехать.

В столице шоу-бизнеса ребята арендовали комнату и без труда нашли работу грузчиками в moving-компании — это фирмы, которые организовывают переезды, оказывают много услуг: от упаковки маленькой вазочки до транспортировки крупногабарита, клиенту не приходится и пальцем шевелить.

Moving в Америке очень востребован: люди там не привязаны к одному месту жительства, около 80% населения квартиру или дом арендуют. Если человек меняет работу, которая далеко от его дома, то он не будет терять время на дорогу, а просто переедет в жилье поближе к офису. Каждая семья переезжает примерно раз в два-пять лет.

Работа муверов выглядела так: утром они собирались на паркинге и ждали указаний от менеджеров, куда ехать. В одной команде два и более человек, один из них — главный: он больше общается с клиентами, заполняет документы, распоряжается кому из работников что делать. Переезды бывали короткие, а были и по 15 часов. В среднем получалось 50 рабочих часов в неделю.

Мувер без опыта получал 10 долларов в час, плюс чаевые от клиентов 20−30 долларов, но дают их не все: чем богаче человек, тем меньше чаевых. Зарплату выдавали раз в неделю. Этого заработка вполне хватало на жизнь, получалось даже что-то откладывать.

— Больше года мы работали в таком режиме. Я за это время изучил районы города, перестал бояться говорить по-английски. После меня пересадили за руль грузовика, — о своем опыте рассказал Олег.

Работа «главного» оплачивается лучше — 14 долларов в час, плюс чаевые. Зарплату выдавали раз в неделю.

«Купили старый грузовик и делали свой бизнес»

На чужой компании парни отработали два года, за это время на двоих накопили около семи тысяч долларов. А потом решили, что пришло время делать что-то свое.

— Денег было впритык, да и время терять не хотелось, поэтому решили заняться тем, в чем мы по крайней мере разбираемся. Правда, поначалу я хотел один все делать, без партнеров, хотелось больше денег, и я чувствовал, что все есть для того чтобы командовать этим всем в одиночку, но Олег настаивал на том, что начинать компанию все же стоит вместе. В итоге я с ним согласился, все-таки две головы лучше чем одна, — признался Игорь.


Фото с сайта puremovers.com

Процесс регистрации предприятия в Америке приятно поразил молодых предпринимателей: все происходит через интернет, занимает три недели, при этом никаких бюрократических проволочек.

— Бегать, как у нас, по санстанциям-пожарным, стоять в очереди в исполкоме не надо. Документы о регистрации фирмы тоже получили через интернет. Сама регистрация стоит 300 долларов. Что удивило — после регистрации никто не душит проверками, не выписывает штрафы. Если проверка и приходит — то заранее предупреждают о визите, согласовывают дату. Найдут какую-то недоработку — подсказывают как сделать так, чтобы ее устранить.

На первом этапе белорусы работали без офиса. Купили грузовик 1995 года выпуска за пять тысяч долларов, обзавелись рабочим телефоном, сами создали сайт и дали рекламу об услугах по переезду. Чтобы привлечь клиентов, цены на услуги установили ниже, чем в других компаниях, при условии, что сервис должен быть гораздо выше, чем у конкурентов. Первый заказ новой компании поступил примерно через неделю.


Сейчас Игорь и Олег по большей части не сидят целыми днями в офисе и в операционной деятельности практически не участвуют

— Первый год мы, говоря просто, пахали. Старались, нарабатывали клиентскую базу. В то время, как Олег занимался организационными вопросами, я полные рабочие дни проводил за телефоном — работал с клиентами. Такой режим изматывал так, что после работы хватало сил только поесть и рухнуть в постель, хотя признаюсь честно, иногда и гуляли всю ночь, и сразу после гуляний садился за телефон — говорит Игорь.

Такая самоотдача дала свои плоды — фирму начали рекомендовать, заказов стало поступать больше. Бизнесмены поняли: пришло время расширяться, начали нанимать людей и расширять автопарк, вкладывать все больше денег в маркетинг. Вскоре парни купили второй грузовик. Пришлось брать и новых сотрудников. Кстати, первый наемный сотрудник компании был белорус, до переезда в Америку работал в Wargaiming дизайнером.

«Это не работа мечты, но для старта подходит»

— Очень быстро мы отошли от работы на заказах и занялись организационной работой. На Игоре была работа с клиентами, реклама и онлайн-проекты. Я занимался документооборотом, операционной частью, организовывал работу сотрудников. Порой казалось, что мы не успеваем за ростом компании и приходилось работать еще больше, — говорит Олег.

Поначалу каждый год муверы наращивали свои обороты примерно на 100 процентов. К 2017-м компания загружала работой около 20 машин.


Фото с сайта puremovers.com

— Проанализировав рынок и конкуренцию, мы поняли, что достигли «потолка» в Лос-Анджелесе, поэтому начали планировать покорение других городов западного побережья США. Сейчас помимо Лос-Анджелеса, где наш главный офис, филиалы компании есть в Сан-Диего, Силиконовой долине, Сан-Франциско и Сиэтле. Мы — одни из лидеров в этой сфере.

В каждом городе свой штат работников, их всего 100−120 человек. Это грузчики, водители, механики, менеджеры, которые обслуживают около 40 грузовиков. Кстати, пару лет назад у партнеров был план перенести отдел продаж в Минск, но взвесив все за и против, пришлось от этой идеи отказаться.

Подавляющая часть сотрудников компании — это ребята из России, Украины и Беларуси, причем около 30 процентов компании — белорусы. Есть конечно и американцы, но это в основном сотрудники, которые работают с клиентами по телефону.

— Это в менталитете наших стран быть грузчиком не лучший вариант. А в Америке ничего зазорного в этом нет, тем более это работа хорошо оплачивается. Мы сами прошли этот путь и понимаем, о чем говорим. Люди приезжают с парой сотен долларов в кармане, им надо где-то работать, устраивать свою жизнь. У нас работают очень разные ребята: врачи, музыканты, научные сотрудники, представители IT-индустрии. Очень многие работают у нас уже очень давно и увольняться не планируют.

Минимальная ставка для грузчиков в компании белорусов 14 долларов в час, она может доходить до 25 долларов. В летний сезон водитель может зарабатывать около 1500 долларов в неделю.

Так как работа эта в большинстве случаев все же временная, текучесть кадров в компании есть, поэтому на фирме постоянно набирают сотрудников. Предпочтение отдается тем, кто хотя бы минимально знает английский язык и физически крепок — все же работа связана с тяжестями. Берут и студентов, которые едут на сезон по Work & Travel USA.

«Живем в La la land и ездим в Сморгонь и Витебск»

Сейчас Игорь и Олег по большей части не сидят целыми днями в офисе и в операционной деятельности практически не участвуют, ведь процесс они уже давно наладили: за тем, чтобы механизм работал, следят менеджеры. Партнеры в основном занимаются стратегическим планированием по развитию бизнеса и инвестициями.

Парни говорят, что собственный бизнес — это одно удовольствие. Они могут неделю работать по 15 часов в сутки, а потом отключить телефон, собрать вещи и улететь на Гавайи заниматься серфингом или уехать в пустыню на фестиваль Burning man. При этом бизнесмены уверены: компания будет работать в штатном режиме и ничего страшного не произойдет.

— Нет ничего лучше, чем возможность распоряжаться своим временем по своему собственному усмотрению и расставлять приоритеты исходя из того, что нужно именно тебе, — говорит Олег. — Я, например, давно мечтал стать пилотом, и теперь, благодаря бизнесу, у меня есть средства и время эту мечту осуществить.

А Игоря все чаще можно заметить на гоночном треке, где он соревнуется с местными гонщиками.


Фото с сайта puremovers.com

Деятельность своего бизнеса партнеры считают успешной. Финансовые показатели компании за 2018 — 2019 год говорят о том, что простые ребята из Беларуси имеют полное право называться «self made» миллионерами. Например, в прошлом году оборот фирмы составил 10 миллионов долларов. Но это не значит, что все свои заработанные деньги они тратят на дорогие игрушки и путешествия: значительную часть они вкладывают в развитие бизнеса. Да и жизнь в США дорогая. Например, аренда дома на побережье — 6000 долларов, плюс 200−300 долларов — коммунальные платежи. На еду на двоих уходит не меньше тысячи. Посидеть в ресторане на двоих — 200−300 долларов.


Хватает времени и на то, чтобы пошутить

Партнеры давно уже разъехались из маленькой съемной комнаты по своим домам, которые они арендуют в Голливуде и Беверли Хиллз: покупать свое жилье белорусы пока не хотят. Оба ездят на новых Porsche.

— Мы живем в Лос-Анджелесе уже около десяти лет, но при этом и родину свою не забываем. В Беларуси живут самые лучшие люди на планете Земля. Подмечаешь это только, когда оказываешься за границей. Люди наши самые душевные, порядочные спокойные, а девушки самые красивые. Почти каждый год мы ездим в Беларусь и Россию навестить родных и друзей. Пока все складывается хорошо и мы планируем оставаться здесь, но бывают моменты, когда мы сходимся во мнении, что в один прекрасный день мы могли бы вернуться обратно на родину.

Олег и Игорь всегда готовы помочь соотечественникам, если им необходима какая-нибудь информация по поводу ведения бизнеса в США. Их можно найти в инстаграме @Larsik и @purealexpure.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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