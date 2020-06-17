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ВВП Беларуси в январе-мае снизился на 1,8 процента
17.06.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ВВП Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Объем ВВП в текущих ценах составил 51 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января – мая 2019 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – мае 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.
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ВВП Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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