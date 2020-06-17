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«Основные риски учли». Бабарико рассказал Forbes о сценариях президентской кампании

17.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все риски просчитать нельзя, но основные — учтены. Об этом претендент на президентский пост в Беларуси Виктор Бабарико рассказал в интервью Forbes. При этом Бабарико опроверг свои консультации с Москвой, о чем писал Bloomberg.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы выделили несколько ключевых этапов с возможными вариантами. Первый: сдать 100 000 подписей сторонников для выдвижения. Здесь мы обязаны снизить риски, связанные со сбором, верификацией, хранением и сдачей подписей. На втором этапе, с 19 июня по 14 июля, мы объявим о новых инициативах, связанных с регистрацией меня в качестве кандидата. У меня есть идеи, как продолжать работу во время «этапа тишины», когда финальное решение должен принять Центризбирком. Третий этап — регистрация: меня могут зарегистрировать или не зарегистрировать кандидатом. Мы считаем второй вариант практически исключенным, потому что он будет означать фактическую отмену выборов. Более того, в истории современной Беларуси ни разу не снимали с выборов кандидата, набравшего более 100 000 подписей. Но мы допускаем такую вероятность и имеем сценарий действий в таком случае.

В агитационный период Бабарико намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты, а также постараемся дойти до каждой деревни в Беларуси». Есть сценарий и на заключительный этап, который начнется после голосования 9 августа.

Он прокомментировал также записанное на случай задержания видеообращение.

— Я 25 лет работаю в банках, и банковская сфера — работа с рисками. Если ты понимаешь риски, ты обязан выстроить систему их компенсации. Риск задержания нельзя исключать, и мы заранее приняли меры, позволяющие дойти до выборов 9 августа вне зависимости от обстоятельств. Видео — один из инструментов компенсации риска.

Бабарико также рассказал об экономических проблемах, отметив, что «Беларусь — экономически несамостоятельная страна, нам ежегодно требуются дотации в $ 3−5 млрд». И если раньше Минск получал эти средства в виде низких цен на газ, преференций или льготных кредитов, то теперь выбора нет: либо развал экономики, либо субсидии в обмен на утрату независимости.

— Наша внутренняя экономическая беспомощность привела страну к угрозе утраты суверенитета, — подчеркнул экс-банкир.

Он также рассказал о своих отношениях с акционерами Белгазпромбанка, Газпромом и Газпромбанком.

— Я подчеркиваю, что мои действия на посту председателя [правления банка] не являлись провокативными или преступными. Я никогда не совершал действий, которые привели бы к убыткам или ущербу репутации банка, что подтверждается 20-летней службой на благо акционеров и страны. В тех действиях, что предпринимаются сегодня против банка, моей вины нет, и попытки вызвать у меня чувство вины за то, что творят следователи, неправильны и несерьезны. Виновны те, кто совершают подобные действия. Я же предлагаю вернуться в правовое поле и следовать закону. На данный момент мои намерения заключаются в том, чтобы дойти до 9 августа и победить. Я не знаю, какие аргументы и обстоятельства способны изменить мою позицию.

Экс-банкир прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на источники сообщило, что перед выдвижением Бабарико проводил консультации с российскими чиновниками.

— Bloomberg стоит проверить свои источники: никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Беларуси, ни в России, ни в любой другой стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Все риски просчитать нельзя, но основные - учтены. Об этом претендент на президентский пост в Беларуси Виктор Бабарико рассказал в интервью Forbes. При этом Бабарико...
 
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