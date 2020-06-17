У спорткара Ford Mustang снова появилась версия Mach 1

Источник материала: Tut.by

На автосалоне в Детройте, изначально запланированном на июнь этого года, но в итоге отмененном из-за пандемии, должна была состояться презентация новой спецверсии Ford Mustang под культовым именем Mach 1. Американцы не растерялись и показали машину онлайн.





Как следует из названия, новая спецверсия Mach 1 создана с оглядкой на оригинальный Mustang Mach 1 образца 1969 года. Так, в решетке радиатора появились круглые отверстия, стилизованные под элементы головной оптики исторического спорткара, кузов приукрашен графическими наклейками и полосками, из прочих отличий от исходного Mustang — новый обвес с компонентами от Shelby GT500 и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Интерьер Mustang Mach 1 оформлен в черных цветах, а на рычаге механической коробки передач красуется белый набалдашник в виде шарика. В «базе» предусмотрена цифровая комбинация приборов, из других особенностей — табличка с указанием номера автомобиля в серии.





Под капотом нового Mustang Mach 1 располагается атмосферная V-образная «восьмерка» объемом 5 л — она развивает 487 л.с. и 569 Нм крутящего момента. Кроме 6-ступенчатой «механики» Tremec в пару мотору доступен 10-ступенчатый «автомат». Из опций покупатели смогут заказать и пакет Handling Package с иными колесами и специальными аэродинамическими элементами, увеличивающими прижимную силу на 150% по сравнению с обычным Mustang GT.





Спецверсия Mach 1 у американских дилеров появится весной следующего года. В Ford также объявили, что тираж такого Mustang будет ограничен, но кроме США и Канады новая версия будет продаваться и на других рынках — каких именно, пока неясно. Всю прочую недостающую информацию о Mustang Mach 1, включая стоимость и точные объемы выпуска, компания озвучит позже.