В Минском районе продадут с аукциона 22 участка для строительства домов. Узнали, почем и где

Источник материала: Tut.by

На июльском аукционе будет представлено 22 участка в Минском районе для строительства частных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Где расположены участки и почем их стартовая цена — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В агрогородке Ратомка, расположенном в 7 км от МКАД, предлагается два участка по 9−10 соток. Из коммуникаций есть только электричество. Стартовая цена — 45 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

В Заславле предлагают участки на улицах Приморской и Центральной. Наделы по 8−10 соток, со всеми коммуникациями. Стартовая цена — 20,3 — 27,3 тысячи рублей.

В агрогородке Колодищи, который держит первенство по спросу на участки, на торги предложено два надела — в квартале № 731 и на улице Беловежской. Площадь участков по 15 соток, из коммуникаций — электричество и газ. Начальная цена — 36−39 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Острошицко-Городокский сельсовет выставил на торги два надела. Первый надел, площадью 15 соток, расположен в деревне Буденного (около 20 км от МКАД). Стартовая цена участка без коммуникаций — 21,6 тысячи рублей. Второй участок расположен в соседней деревне Селище. По площади он 13 соток, тоже без коммуникаций. Начальная цена — 27,7 тысячи рублей.



Изображение: rlt.by

На прошлых торгах участок в деревне Лапоровичи ушел с молотка за 385 тысяч рублей при стартовой цене в 50 тысяч рублей. Такой спрос обусловлен, прежде всего, месторасположением — деревня находится на берегу Минского моря и тут уже обосновались известные спортсмены и бизнесмены. На июльские торги выставлен участок в 13,5 соток, без коммуникаций. Стартовая цена — 80 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Хатежинский сельсовет предложил на аукцион два участка по 12−15 соток. Расположены они в деревнях Гаище (20 км от МКАД) и Старое Село (15 км от МКАД). Оба надела без коммуникаций, начальная стоимость — 20−28 тысяч рублей.

Щомыслицкий сельсовет выставил на торги по участку в деревнях Ходаково (13 км от МКАД) и Новый Двор (10 км от МКАД). Площадь наделов — 15 соток, с электричеством. Стартовая цена — 31,5 -32 тысячи рублей.

Аукцион пройдет 17 июля в 10.00 по адресу: ул. Чкалова, 5. документы для участия в торгах нужно подать до 13 июля включительно.