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Протесты, связанные с действиями полиции, проходят в Бразилии
Источник материала: ОНТ
Буря протестов, связанных с действиями полиции, докатилась до Бразилии. И если в одних районах они проходят мирно, другие уже задыхаются в клубах дыма.
В Сан-Паулу протесты переросли в поджоги и массовые беспорядки. Несколько автобусов сгорели дотла. Полиция применила слезоточивый газ. Однако это еще больше разозлило протестующих. Люди вышли на улицу после гибели 15-летнего подростка. Жители считают, что к этому причастна полиция. А правозащитники подливают масла в огонь, мол, количество смертей из-за действий силовиков возросло. При этом, случаи разбоя, напротив, снизились на треть.
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Буря протестов, связанных с действиями полиции, докатилась до Бразилии. И если в одних районах они проходят мирно, другие уже задыхаются в клубах дыма. В Сан-Паулу...
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