Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в девяти районах Гомельской области.

После небольшого похолодания в страну вернулось тепло, хоть и с дождями, но риск пожаров на юге страны всё равно есть. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные власти. За нарушение может грозит штраф до 25 базовых величин. Узнать, какие леса посещать нельзя, можно на интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.

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