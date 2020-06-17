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Ограничения на посещение лесов сохраняются в девяти районах Беларуси

17.06.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на 17 июня ограничения действуют в девяти районах Гомельской области: Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Светлогорском.

Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожароопасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов – обеспечение безопасности граждан, а также лесного фонда.

С интерактивной картой запретов на посещение лесов можно ознакомиться на сайте Минлесхоза.

 
 
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Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
 
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