Ограничения на посещение лесов сохраняются в девяти районах Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на 17 июня ограничения действуют в девяти районах Гомельской области: Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Светлогорском.

Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожароопасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов – обеспечение безопасности граждан, а также лесного фонда.

С интерактивной картой запретов на посещение лесов можно ознакомиться на сайте Минлесхоза.