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Ограничения на посещение лесов сохраняются в девяти районах Беларуси
17.06.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
По состоянию на 17 июня ограничения действуют в девяти районах Гомельской области: Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Светлогорском.
Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожароопасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов – обеспечение безопасности граждан, а также лесного фонда.
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Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
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