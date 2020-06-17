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В Беларуси запустили собственную систему оплаты смартфоном

17.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси запустили собственную систему оплаты смартфоном. Продукт разработан IBA Group и получил название tapXphone.

Мобильный эквайринг (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг) без платежного терминала запустили «Приорбанк» и Visa. Но рассчитаться можно карточкой любого банка — как беларуского, так и зарубежного, передают «Минск-Новости».

Технология позволяет принимать карты любого банка и всех трех платежных систем — Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ. С помощью tapXphone можно принимать оплату банковскими картами через мобильное устройство с NFC-модулем на операционной системе Android, дополняет Dev.by.



Разработка позволяет потребителю рассчитываться банковской картой, смартфоном, браслетом, кольцом или умными часами. Если для подтверждения покупки нужно ввести PIN-код, покупатель сможет это сделать благодаря технологии PIN on Glass (возможность ввода проверочного PIN-кода на экране смартфона, планшета или другого коммерческого устройства).

— Это уникальная, инновационная технология, которую Беларусь внедряет одной из первых в мире, — отметил заместитель председателя правления «Приорбанка» Андрей Иванкевич. — Раньше подобными сервисами пользовались лишь покупатели, оплачивая посредством смартфона товары и услуги. Сегодня мы представляем сервис, предназначенный для продавцов. Он позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное платежное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон и зарегистрировать услугу эквайринга в банке.


При этом продавцы практически не ограничены в выборе устройства, которое им заменит банковский терминал. Это может гаджет любой ценовой категории, на котором установлена операционная система Android 7.0 и выше с NFC-чипом. Компаниям для подключения технологии необходимо подать заявку в Приорбанк. Разовая комиссия за подключение составит 49 рублей. Также Приорбанк будет взимать с клиентов банка (бизнеса) 3% за каждую транзакцию, с клиентов других банков — 4% за транзакцию.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси запустили собственную систему оплаты смартфоном. Продукт разработан IBA Group и получил название tapXphone.
 
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