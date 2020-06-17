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С видом на Дрозды и в центре Минска. Узнали, почем и где в мае продавались самые дорогие квартиры

17.06.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае, согласно данным Реестра цен на земельные участки Национального кадастрового агентства Республики Беларусь, самой дорогой сделкой стала купля-продажа трехкомнатной квартиры на проспекте Победителей, 135 Б. Расположена она в жилом комплексе «D3», цены на жилье в котором уже не первый раз бьют столичные рекорды. Какие квартиры продавались в Минске по самым высоким ценам и какие районы вышли на первые строчки по цене квадратного метра в мае — читайте в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Центральный район снова в лидерах

За минувший месяц Центральный район вернул себе статус самого дорогого в Минске по цене квадратного метра. И если в апреле средняя цена «квадрата» была 1380 долларов в эквиваленте, то сейчас — 1450 (+5,1% в сравнении с апрелем). Подросли, пусть и незначительно, цены в Советском и Московском районах и составили 1350 долларов (+2,3%) и 1 320 долларов (+1,5%) соответственно.

В других районах Минска, сообщают специалисты НКА, наоборот, наблюдалось снижение цен. Так, цена квадратного метра в Заводском районе потеряла 7,2% и составила 1160 долларов в эквиваленте. В остальных районах Минска снижение цен составляет 2−3%: Фрунзенский — 1270 долларов (-2,3%), Ленинский — 1250 (-3,1%), Партизанский — 1210 (-2,4%), Первомайский — 1390 (-2,1%), Октябрьский — 1330 (-2,2%).

Топ-5 самых дорогих квартир мая

Самой дорогой сделкой купли-продажи в мае, как по общей цене квартиры, так и по стоимости квадратного метра, стала трехкомнатная квартира, расположенная на проспекте Победителей 135Б (жилой комплекс «D3»). Ее площадь — 106,2 квадратного метра. Квартира была продана за 292 361 долларов, около 2 753 за «квадрат».

Стоит отметить, говорят в НКА, что покупатель фактически заплатил больше, а именно 301 тысячу долларов, поскольку дополнительно происходила передача имущества (мебель), стоимость которого составила около 8,6 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

На втором месте по цене оказалась четырехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров, расположенная в ЖК «Дюна» на проспекте Дзержинского, 115. Жилье было продано за 199,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 665 долларов за квадратный метр.


Жилой комплекс Дюна. Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Третье место разделили между собой четырехкомнатная квартира на Янки Купалы, 7 и однокомнатная на проспекте Победителей, 135В. Площадь каждой — 104,7 и 104 квадратных метра соответственно. Цена — 198 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра в четырехкомнатной квартире — 1891 доллар, в однокомнатной — почти 1904.

Топ-5 самых дорогих объекта мая замыкают трехкомнатные квартиры, расположенные на улицах Ленина, 2 и Киселева, 17 (ЖК «Времена года»). Квартиры были проданы за 189 и 180 тысяч долларов соответственно.

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Теги: Минск
 
 
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