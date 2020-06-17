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Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд

17.06.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Ассоциации белорусских банков.

Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд

"Всего в марте-мае банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд. Из них около 2,8 тыс. - это юридические лица, 3,3 тыс. - физические лица. Так, только крупнейший банк страны - ОАО "АСБ Беларусбанк" - удовлетворил около 90% просьб клиентов из сферы малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов", - рассказали в пресс-службе АББ.

Кроме уменьшения долговой нагрузки банки для помощи бизнесу и гражданам принимает дополнительные меры - от снижения тарифов и бесплатных пакетов услуг до льготных проектов со службами доставки, транспортными компаниями и другими сервисами. При этом особое внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям - туристической, пассажирским перевозкам, общепиту. К примеру, БНБ-Банк бесплатно обслуживает предприятия из сфер туристических услуг и пассажирских перевозок, БСБ Банк разработал бесплатный пакет услуг для предприятий общественного питания, МТБанк предлагает новым клиентам расчетно-кассовое обслуживание со скидкой 90%.

"Банки и в дальнейшем будут предпринимать все необходимые меры для поддержания реального сектора экономики и граждан и уменьшения для них неблагоприятных последствий, вызванных пандемией, - отметила исполняющая обязанности председателя Ассоциации белорусских банков Анна Ковалева. - Кредитно-финансовые организации готовы наращивать объемы поддержки, но при этом ждут увеличения активности самих клиентов, которые зачастую, испытывая проблемы с погашением кредита, не всегда своевременно обращаются в банки с соответствующим запросом. Кроме того, для минимизации случаев отказа в кредитных каникулах необходимо правильно подготовить и представить в банк пакет документов, подтверждающих сложное финансовое положение".

 
 
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  Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Ассоциации белорусских банков. ...
 
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