Блогера Владимира Неронского, который вел YouTube-канал "Слуцк для жизни", держали под административным арестом 40 суток, а после поместили в Минский следственный изолятор № 1 на ул. Володарского. Как сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на "Радио Свабода", его обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса.

Об этом со ссылкой на адвоката сообщили Cвободе родственники Неронского. Какое конкретно собираются предъявить ему обвинение, они пока не знают. Отмечают, что сейчас проводятся следственные действия. Родственники блогера допускают, что он станет очередным фигурантом дела Сергей Тихановского.

15 июня жена Неронского Марина надеялась, что мужа выпустят из изолятора временного содержания на Окрестина в Минске. Туда его перевели 12 июня из Слуцка, где он отбывал очередное административное наказание. Передачу в Марины не приняли, а 16 июня адвокат сообщил, что муж в изоляторе.​

Известно, что за это время он побывал в изоляторах Могилева, Марьиной Горки и Слуцка. По отбытию очередного наказания ему добавляли новое. О судах над ним родственникам не сообщали.

Начальник отдела информации центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабанович в беседе с корреспондентом БелаПАН не стал говорить о задержании Владимира Неронского. Он отметил: если о его судьбе беспокоятся родственники, то для выяснения обстоятельств его задержания и расследования дела есть необходимые каналы связи. Что касается дела Тихановского, то больше того, что на прошлой неделе сказал председатель СК, ему добавить нечего.

Владимира Неронского задержали 6 мая под Минском, когда он с соратниками возвращался из Могилева, где накануне они устраивали встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». Ее могилевская милиция квалифицировала как "массовое несанкционированное мероприятие", и 8 мая Октябрьский районный суд Могилева приговорил Неронского к 10 суткам административного ареста якобы за его организацию. Вместе с ним осудили и его соратников Александра Арановича и Артема Сокова.

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает наказание в Марьиной Горке, где ему добавили еще 5 суток ареста за участие в «несанкционированном мероприятии».

Как выяснила свобода от родных Неронского, 12 июня его из Слуцка, где он отбывал очередной административный арест, перевезли в Минск. Им об этом стало известно от Следственного комитета. В столицу его увезли якобы для "каких-то следственных действий". В материнской квартире, где прописан Владимир, прошел обыск.

Накануне Неронскому разрешили встретиться с женой и ребенком. По словам жены, у мужа ухудшилось здоровье: стало плохо с сердцем и легкими, кроме того, у него был нервный срыв. Она говорит, что последний административный арест должен был закончиться 15 июня в 14.30.

В неволе Владимир Неровский отметил 40-летие (24 мая). У него трое несовершеннолетних детей.