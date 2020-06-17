Сравнили спортзалы западной Беларуси с польскими и литовскими в приграничье. Контраст – впечатляющий

Источник материала: Виртуальный Брест

Пару лет назад российский блогер Илья Варламов делал проект «Граница» – сравнивал приграничные города России с расположенными совсем рядом населенными пунктами Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии. Вашему вниманию - огромное исследование Антона Рогача.





В прошлом году мне по этому примеру удалось сравнить футбольные стадионы Белостока и Гродно – областных центров, которые разделяют всего 80 километров. Оказалось, что арена в столице польского Подляшья больше любого стадиона во всей Беларуси, не говоря уже о гродненском.

Сейчас хотелось бы сравнить городские залы для игровых видов спорта по обе стороны границы.

Для сравнения взяты города с населением в 15 тысяч и выше. С одной стороны – в Брестской и Гродненской областях. С другой – Подляское и Люблинское воеводства Польши, а также Виленский, Каунасский, Алитусский и Мариямпольский уезды Литвы. В общем, приграничные районы к указанным белорусским областям. В этих регионах (ни с нашей, ни с их стороны) нет городов с населением от 71 до 100 тысяч жителей, поэтому исследование поделено на три части:

1. Города с населением от 15 до 29 тысяч жителей

2. Города с населением от 30 до 70 тысяч жителей

3. Города с населением от 100 тысяч жителей

Во избежание обвинений в предвзятости взяты все (!) города, попадающие под определение. Из-за многочисленности городов с населением от 15 до 29 тысяч по ту сторону границы, взяты тоже все (!) города, но только в радиусе 60 км от границы с Беларусью. Материал вышел объемным, на его подготовку потрачено более 20 часов. Но контраст впечатляет. Итак, поехали!

Города от 30 до 70 тысяч жителей, Беларусь

Сморгонь (36 тысяч жителей)

Хотелось бы начать с родного для меня города. Главный спортзал далеко не самого маленького райцентра выглядит так.





Вместо трибун – балкон. Скамейка запасных находится под балконом. Чтобы увидеть развитие атаки в мини-футболе по ближнему флангу, приходится наклоняться через перила. С обратной стороны площадки – огромные окна. За воротами, конечно, трибун тоже нет. Как оказалось, типичный (и далеко не худший) зал для наших городов.





Это лучший зал города. На втором месте – площадка средней школы №7. Она годится для проведения соревнований по баскетболу. Трибун нет, но есть места на балконе.









Спортзал гимназии, в которой я учился, по размерам не дотягивает до стандартной баскетбольной площадки. Обратите внимание на красную трехочковую линию, которая просто обрывается. О трибунах или хотя бы балконе речи не идет. Таких спортзалов в наших школах большинство. Кстати, как ситуация обстояла в вашей альма-матер?





Но это, конечно, не самое худшее. Когда я учился в седьмом классе, спортзал одной из городских школ просто обвалился . К счастью, дело было поздно вечером – никто не пострадал.

Пройдемся по главным городским спортзалам в других райцентрах.

Кобрин (53 тысячи жителей)

Площадка районного спорткомплекса «Атлант» в еще более крупном райцентре выглядит так. Для зрителей – лишь балкон с одной стороны.









Слоним (49 тысяч жителей)

Один из самых больших райцентров Гродненщины. Главный спорткомплекс похож на предыдущие.









Волковыск (44 тысячи жителей)

Так выглядит зал Волковысского государственного аграрного колледжа. Есть балкон, трибун нет.





К сожалению, в сети очень мало фотографий этого зала. Неудивительно. Местный райисполком для анонса соревнований на этой площадке зачем-то использовал фото из Украины. Смотрится действительно лучше.





Города от 30 до 70 тысяч жителей, Польша и Литва

Сувалки (Польша, 70 тысяч жителей)

В городе два игровых зала. Первый – с одной трибуной на 633 зрителя.









Второй – полноценный дворец игровых видов спорта с четырьмя трибунами (2165 мест).













Замосць (Польша, 64 тысячи жителей)

В местном зале одна трибуна, способная вместить 844 зрителя.





Ломжа (Польша, 63 тысячи жителей)

В городе есть зал с одной трибуной на несколько сотен мест.









Хелм (Польша, 62 тысячи жителей)

Городской игровой зал имеет две трибуны с 1044 сидячими местами.





Бяла-Подляска (Польша, 57 тысяч жителей)

Первый город на пути из Бреста в Варшаву. До Бреста – всего 30 км. Поэтому на нем остановимся чуть подробнее. Там мы находим сразу три достойных спортивных зала. Первый – с одной трибуной на 700 зрителей, принадлежащий местному вузу. В нем играют студенческие команды.





Основной игровой зал в Бяла-Подляске был построен в 2013 году. В нем две трибуны, которые вмещают 2078 зрителей. Там играют команды местного спортивного клуба. Самая популярная среди них – гандбольная (из второго дивизиона чемпионата Польши).













И это не все: в местном лицее есть еще один спортзал – тоже с трибуной.





Со Слонимом (город с примерно таким же населением) и сравнивать нечего.

Алитус (Литва, 50 тысяч жителей)

В этом литовском городе есть арена, рассчитанная на 5,5 тысяч зрителей. Трибуны – со всех сторон.





Пулавы (Польша, 48 тысяч жителей)

На данный момент в городе функционирует зал с одной трибуной.





Но в финальной стадии строительство нового – с четырьмя трибунами общей вместимостью 1436 мест. Выглядеть новая арена будет так.









Пару месяцев назад стройплощадка была такой.





Свидник (Польша, 40 тысяч жителей)

Свидник хоть и считается отдельным городом, по факту является пригородом Люблина. Местный волейбольный клуб проводит свои матчи во второй польской лиге на площадке начальной школы №7. Около нее есть трибуна с восемью рядами – вмещает пару сотен зрителей.









Пару лет назад местный лицей построил себе спортзал – разумеется, тоже с трибуной.









Мариямполе (Литва, 39 тысяч жителей)

Город, в котором солигорский «Шахтер» уступил «Судуве». В Мариямполе один из лучших футбольных стадионов Литвы, но морально устаревший зал для баскетбола. Впрочем, трибуны, пусть и деревянные, в нем есть – на 600 зрителей.









Впрочем, страдать жители города с населением чуть больше сморгонского будут недолго. В 2021 году начнется строительство арены, рассчитанной минимум на три тысячи зрителей. Выбор окончательного проекта состоится в ближайшее время. Результат обещают примерно такой.









Лукув (Польша, 30 тысяч жителей)

Находится на пути из Бреста в Варшаву (если ехать по железной дороге). Большого городского спортивного зала в нем нет, но удалось найти две школьные площадки с трибунами. Это зал начальной школы №1. Видим где-то четыре ряда.





Еще один зал, тоже школьный. Видим два ряда трибун внизу и места на балконе.





Интересно и то, что в этом обычном школьном зале (как и во многих других в этой стране) решена проблема, с которой мы сталкивались даже на университетском уровне в Минске. Во время игры в футбол или гандбол баскетбольные кольца убираются под потолок. Сколько голов не было забито в спортзале БГЭУ из-за попаданий в кольцо!

Августов (Польша, 30 тысяч жителей)

Главный зал города, соединенного с Гродно знаменитым Августовским каналом, принадлежит начальной школе №4. Одна трибуна, рассчитанная на несколько сотен зрителей.





Города от 15 до 29 тысяч жителей, Беларусь

Береза (29 тысяч жителей)

Главным в городе является спортзал детско-юношеской спортивной школы. Есть балкон с одной стороны за воротами.









Новогрудок (29 тысяч жителей)

В ближайшее время в первой столице ВКЛ откроют новый спортивный зал с трибуной примерно на 750 мест. Круто на фоне других городов Беларуси, даже более крупных.





Лунинец (25 тысяч жителей)

Стоит отметить, что не в каждом белорусском райцентре есть спортзал хотя бы с балконом. Отсутствие мест для зрителей иногда приводит к тому, что некоторые матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу походят на любительские.

В Лунинце основной игровой зал (на базе ДЮСШ) вообще не имеет балкона. А ведь пять лет назад местная команда БАЗАР играла там в высшей лиге (!) чемпионата Беларуси по мини-футболу. Болельщики смотрели игру прямо у кромки поля – зацените атмосферу. По словам очевидцев, футболисты иногда цеплялись за ноги зрителей.

Ивацевичи (24 тысячи жителей)

В сводках местных изданий о городских соревнованиях фигурирует вот такой спортзал. Места для зрителей не предусмотрены.









Хотелось бы верить, что в городе есть спортзал получше – и о нем просто не удалось найти информацию в интернете.

Пружаны (19 тысяч жителей)

Районные соревнования проходят на базе Пружанского аграрно-технического колледжа. Зал выглядит так.





В средней школе №1 матчи можно смотреть прямо из тренажерного зала. Здесь, например, проходят соревнования по волейболу.





Ошмяны (17 тысяч жителей)

Здесь находится достаточно современный, по нашим меркам, зал. На балконе даже установили пластиковые сидячие места.





С другой стороны, по традиции, окна.





Иваново (16 тысяч жителей)

В 2018 году в полесский город приехал «Лидсельмаш» – действующий чемпион страны. Понаблюдать за игрой звездной команды в местную ДЮСШ пришли две сотни человек, которые расположились на скамейках за воротами и в дверях.









Впрочем, в Иваново хотят построить современный спорткомплекс. О наличии трибун в нем не сообщается, но, хочется верить, что они будут.

Мосты (16 тысяч жителей)

Вот так выглядят соревнования по мини-футболу в Мостах. На балконе местного ФОКа – аншлаг.





Щучин (16 тысяч жителей)

Мини-футбольный «Щучин» – действующий участник высшей лиги. Свои матчи проводит в зале местной ДЮСШ без трибун . Да, матчи высшей лиги чемпионата страны по мини-футболу! Вот такая атмосфера .





Дрогичин (15 тысяч жителей)

Это здание физкультурно-оздоровительного комплекса в Дрогичине.





В 2005 году его посетил Александр Лукашенко. В 2014-м спорткомплекс ремонтировали, вложив около 100 тысяч долларов. Но местный комбикормовый завод, на чьем балансе было здание, обанкротился – ФОК продали местному предпринимателю за одну базовую величину без условия сохранения социальной значимости объекта. Подробнее – здесь . Впрочем, в этом комплексе размеры спортзала были нестандартными – для проведения соревнований он не очень-то и годился.

Районные соревнования, как следует из сводок в местных СМИ, проходят в детском саду-средней школе в деревне Липники.





Бонус. Островец (10 тысяч жителей)

Возможно, самый современный спортзал Гродненской области недавно открыли в городе атомщиков. Перерезать красную ленточку приезжал министр спорта Сергей Ковальчук. Трибуна на 750 зрителей – мощно по меркам даже крупных райцентров. Обошлось сооружение в Островце почти в 7 млн долларов.





Но с другой стороны – привычные окна. За воротами – стены.





Города от 15 до 29 тысяч жителей, Польша и Литва

Как отмечали в начале, в этой категории рассматриваем все города, но только в радиусе 60 км от границы с Беларусью.

Бельск-Подляски (Польша, 26 тысяч жителей)

Спортивный зал, построенный в этом городе, жестко критикуют баскетболисты. Руководство лицея (на его базе построили городской спортзал) решило сэкономить – и вместо паркета положило более дешевое покрытие. Так что площадка не пригодна для проведения матчей второго польского дивизиона. Только третьего и ниже. Вице-президент городского совета Томаш Сулима в ответ на претензии заявил: «А где предприниматели, которые так любят баскетбол?»

При этом трибуна в зале есть. Вот так выглядит спортзал, пригодный для матчей лишь третьего дивизиона.





Гайновка (Польша, 21 тысяча жителей)

Привычный белорусам зал с балконом без трибун. Принадлежит местному комплексу школ. Обратите внимание, что все предыдущие города, с населением более 21 тысячи человек, имеют залы с трибунами.





А это зал в лицее с дополнительным изучением белорусского языка.





Ленчна (Польша, 19 тысяч жителей)

Городской спортивно-зрелищный зал принадлежит начальной школе номер 4. Удалось найти фото со школьного мероприятия и презентации местного футбольного «Гурника».













Сокулка (Польша, 18 тысяч жителей)

Первый после границы город на пути из Гродно в Белосток. Местному комплексу школ принадлежит вот такой зал с трибуной для зрителей.





Мендзыжец-Подляски (Польша, 17 тысяч жителей)

Этот город белорусы проезжают по пути из Бреста в Варшаву. Соревнования местного уровня проводятся в спортзале с балконом. Обратите внимание на кольцо – как и во многих других польских школьных спортзалах, оно «складывается».





Радзынь-Подляский (Польша, 16 тысяч жителей)

Спортзал лицея с балконом по короткой стороне. Виден в левом верхнем углу.





Лапы (Польша, 16 тысяч жителей)

Спортзал с балконом.





Семятичи (Польша, 15 тысяч жителей)

В этом городке, расположенном всего в 20 км от белорусско-польской границы, построен полноценный спортивно-развлекательный зал с трибунами с трех сторон.









Бонус. Друскеники (Литва, 12 тысяч жителей)

В известном литовском курорте, расположенном на границе с нашей страной, есть не только аквапарк и санаторий «Беларусь». Спортивный центр выглядит вполне солидно для 12-тысячного городка. Трибуны расположены с двух сторон от площадки.













Города от 100 тысяч жителей, Беларусь

Лида (103 тысячи жителей)

В 2011 году во втором по величине городе Гродненской области открылся СОК «Олимпия». Главная трибуна на 1000 зрителей выглядит солидно.





Трибуна, к сожалению, лишь одна. С обратной стороны – окна, за воротами – стены.





Пинск (138 тысяч жителей)

В спорткомплексе «Волна», относящемуся к местному университету, есть спортзал с двумя внушительными трибунами. Выглядит круто – ну, по нашим меркам.









Барановичи (179 тысяч жителей)

Спорткомплекс «Атлант» был построен в 2001 году и вмещает 600 человек. С одной стороны – трибуна. Также есть углубления в стенах с местами для зрителей.









Брест (347 тысяч жителей)

В 2004 году в городе над Бугом появился спорткомплекс «Виктория». Вместимость – 3740 зрителей. С архитектурной точки зрения сооружение выглядит довольно странно: лабиринты в подтрибунных помещениях, уменьшающиеся по направлению вверх трибуны и бетонные пустоты по углам площадки. Но для нашей страны это топ-зал: трибуны с четырех сторон, медиакуб.





В баскетболе (высшей лиге ЧБ) Брест представлен сборной области. Она выступает в тренировочном зале «Виктории».





Матчи чемпионата Беларуси по волейболу в Бресте проводят в спорткомплексе «Олимп» – для зрителей оборудован балкон с пластиковыми сидениями.





Гродно (370 тысяч жителей)

А вот второму западному областному центру повезло меньше. Главный спортивный зал Гродно выглядит так.













Стоит отметить, что власти города планируют построить Дворец игровых видов спорта. Об этом стало известно в марте. Сооружение будет вмещать две тысячи зрителей. Проекта пока нет.

Еще один зал с местами для зрителей находится на базе местного училища олимпийского резерва.





Города от 100 тысяч жителей, Польша и Литва

Белосток (Польша, 297 тысяч жителей)

В Белостоке, как и в Гродно, нет достойного зала для игровых видов спорта. К слову, это единственная столица воеводства во всей Польше , в которой нет дворца игровых видов спорта. Только университетские и школьные площадки. Вот одна из таких. 296 мест внизу и 112 – на балконе.





Как и в Гродно, в столице Подляшья планируется строительство нового зала. Проект уже есть. Стоимость – 40 млн евро. Строить начнут в 2023 году, если правительство страны выделит субсидию в 20 млн евро.













Каунас (Литва, 307 тысяч жителей)

Комментарии излишни: этот город хоть и меньше Бреста с Гродно, но в нем играет баскетбольный «Жальгирис». У клуба есть арена на 15 тысяч зрителей.









Также в Каунасе есть зал на пять тысяч – на нем играл «Жальгирис» до переезда на литовскую «Минск-Арену».





Люблин (Польша, 339 тысяч жителей)

На первый взгляд зал в столице Люблинского воеводства меньше «Виктории» в Бресте. Он очевидно ниже. На трибунах не так много рядов. Но при этом они выглядят более стандартно. По углам, в отличие от Бреста, нет бетонных пустот. За счет грамотного использования пространства такая компактная арена вмещает больше зрителей, чем в Бресте – 4119.





В отличие от Бреста в Люблине есть и другие достойные залы с трибунами. Вот этот (городской зал имени Здзислава Недели) имеет две трибуны на 900 зрителей.





Еще один люблинский зал с трибуной.





О школьных залах и говорить не приходится. Мини-трибуна, конечно, тоже есть.





Вильно (Литва, 580 тысяч жителей)

С Вильно наши областные центры и сравнивать нечего. Во-первых, это столица. Во-вторых, там живет 580 тысяч человек. Главный стадион – Siemens Arena. В баскетбольном варианте вмещает 11,5 тысяч человек.





Рядом находится более скромная арена «Летувос рито», рассчитанная на 2741 зрителя.





Выводы исследования:

1. Залы с полноценными трибунами – стандарт для городов Брестчины и Гродненщины с населением от 100 тысяч человек. Что касается исследованных приграничных регионов Польши и Литвы, то там такие залы есть во всех городах с населением от 30 тысяч человек.

2. Большинство игровых залов в белорусских городах с населением от 15 до 70 тысяч жителей оборудованы либо одним балконом, либо (речь о главных залах городов!) вообще не имеют мест для зрителей. И на таких площадках проводятся матчи элитного дивизиона чемпионата Беларуси по мини-футболу, например. Что касается исследованных городов Литвы и Польши, то каждый из них, даже самый маленький, имеет зал минимум с балконом.

3. В Беларуси многие спортивные залы с балконом являются главными городскими залами и имеют статус ФОКа. Подобные сооружения (а также залы с одной трибуной) в Польше, как правило, принадлежат учреждениям образования. Под управлением города находятся спортивно-развлекательные комплексы с несколькими трибунами.

4. Развитая инфраструктура школ, лицеев и университетов с местами для зрителей формирует культуру боления с детства. Дети и подростки поддерживают команду своего класса либо школы. Затем эта любовь переносится на уровень команды города. На старте привить любовь к спорту через поддержку ребят из школы проще.

5. Многие белорусские городские спортзалы с балконами построены по типовому проекту (что само по себе неплохо) еще в советское время. Проблема таких залов – советский стандарт 18-метровой бетонной плиты. Именно такое расстояние могло быть между двумя стенами в спортзалах. В то же время 18 метров – примерная ширина зала для мини-футбола. Поэтому пространства для трибун не оставалось, а балконы для зрителей часто нависают над площадкой. Да что там трибуны: такие площадки практически вплотную упираются в стены. Таким образом при СССР построили много спортзалов, которые не соответствуют международным стандартам. В Польше такой проблемы не было – поэтому залы международных стандартов там появлялись даже в небольших городах.

6. Новые залы в Лиде, Новогрудке и Островце (а также старые советские залы) имеют неприятную особенность в виде огромных окон. Поэтому солнце нередко светит игрокам в глаза. Кроме того, в солнечную погоду в таких залах невыносимо жарко. Обратите внимание: в Польше и Литве площадок с огромными окнами практически нет. Стоит отметить, что в Гродненской области в последние два года построены два современных, по нашим меркам, спортзала на 750 мест. Но в исследованных польских и литовских городах спортзалы такого типа строились раньше. Сегодня главные городские залы там стараются делать с четырьмя трибунами. Для развития инфраструктуры в Беларуси стоит заказать типовой проект спортзала с несколькими трибунами.

7. Стоит отметить, что Подляшье – беднейший регион Польши, что сказывается и на качестве спортивной инфраструктуры. Так, в столице только этого воеводства нет полноценного дворца игровых видов спорта. Вероятно, разница с западными регионами Польши была бы еще более ощутимой.

Фото: сайт сектора спорта и туризма Сморгонского райисполкома, kraj.by, официальный сайт СШ №7 г. Сморгони, сайт гимназии г. Сморгони, Ашмянскі вестнік, газета Слонимская, Кобринский вестник, Туристический Кобрин, maiak.by, sportbereza.by, сайт Лидского лесхоза, сайт Островца, БелТА, СБ Беларусь сегодня, moswola.pl, сайт спортклуба AZS AWF, сайт Бяла-Подляски, radiopodlasie.pl, podlasie24.pl, сайт Влодавы, bialystok.pl, wyborcza.pl, информационный центр Алитуса, provilnius.ru, сайт Замосци, сайт Хелма, сайт Сувалок, kuriersuwalski.pl, arenysportowe.pl, sa.lt, alfa.lt, basketnews.lt, страница 1-го лицея в Бельске Подляском Facebook, сайт фанатов «Гурника», сайт лицея в Сокулке, radiobiper, «Мой Друскининкай», БФСО «Динамо», РУМЦ, janov.by, образование для будущего, Роман Щербацевич, wikimapia.org, globallookpress.com/Alfredas Pliadis, grodnonews.by, страница команды Брестской области Вк, сайт университета в Люблине, сайт спортивного центра в Люблине, сайт MOSiR Люблина.