Гродненский электросварщик подал жалобу в ЦИК на сбор подписей за Лукашенко на БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Никитин, который работает в СУ-142 ОАО «Гроднопромстрой» электросварщиком, подал жалобу в ЦИК. Он утверждает, что при сборе подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко и на гродненском предприятии, и на площадке БелАЭС, где мужчина трудился с первого июня вахтовым методом, были нарушения избирательного законодательства: подписи собирали, применяя административный ресурс и в рабочее время, а в подписных листах на площадке БелАЭС были уже напечатаны имена и фамилии сотрудников, которые должны были просто подписаться за одного конкретного выдвиженца. Среди них были и данные Сергея Никитина. Подпись свою в Островце он не поставил, а вернувшись в Гродно, отправил жалобу в ЦИК.



Фото: elections2020. spring96.org

Сергей Никитин рассказывает TUT.BY, что «был удивлен и разозлен» еще во время предыдущих президентских выборов , в 2015 году.

— В нашей организации работает около трех тысяч человек. И практически все, с кем мы это обсуждали, тогда голосовали за Татьяну Короткевич. А потом мы увидели, сколько голосов она набрала. (На президентских выборах 2015 года Татьяна Короткевич, по официальным данным по стране, набрала 4,42%. — Прим. TUT.BY). Удивительная ситуация. Сейчас же я столкнулся с нарушением избирательного законодательства, — говорит Сергей. Он рассказывает, что заступил на вахту на БелАЭС первого июня. — Я и мои коллеги были проинформированы, что администрация будет собирать подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. В подписных листах были распечатаны паспортные данные сотрудников. Оставалось только подписать. Но это же нарушение! Потом — все это происходило в рабочее время. Я узнал, что похожая ситуация была и в Гродно. Мои коллеги из подразделений «Гроднопромстроя» СУ-221, СУ-134, СУ-210 и СУ-211 рассказали о том, что подписи собирает администрация. Правда, здесь все данные записывали от руки. Многие мои коллеги, по их словам, отказывались ставить подпись. Во всяком случае, на БелАЭС, насколько я знаю, минимум 12 человек — это сотрудники, которые работали там со мной, — не подписались.



Скрин жалобы в ЦИК Сергея Никитина.

Сергей отправил жалобу в ЦИК, где озвучил данные факты и попросил вынести предупреждение претенденту в кандидаты в президенты Александру Лукашенко. «В случае, если схожие нарушения были зафиксированы ранее — отказать в регистрации или отменить решение о регистрации кандидата», — говорится в жалобе.

На БелАЭС TUT.BY посоветовали обратиться с вопросом относительно ситуации в подрядную организацию — ОАО «Гроднопромстрой». Там рассказали, что да, на предприятии есть инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты Лукашенко, но подписи ставить никого не заставляли.

— У нас все происходит в рамках закона. Есть инициативная группа, члены которой выезжают на объекты — их у нас много — но все происходит, конечно, в нерабочее время. Никто никого не заставляет, никому не угрожают увольнением — не то сейчас время. Мы не разбрасываемся своими специалистами. Все подписные листы проверяются и все заполняется правильно и согласно законодательству, — рассказали TUT.BY в ОАО «Гроднопромстрой».

Заявление сделало и «Белэнерго»: «Сергей Никитин не является сотрудником Белорусской АЭС, привлекался к работам на отдельных объектах станции вахтовым методом, поэтому вряд ли может объективно оценивать ситуацию на стройплощадке станции. Сбор подписей за кандидатов в Президенты Республики Беларусь на БелАЭС осуществляется в установленном порядке».

Сергей же сейчас ждет ответ на свою жалобу из ЦИК.

TUT.BY расскажет о развитии ситуации.

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